中捷上募資平台賣迴力車 議員：市府100%投資不能募

台中捷運綠線預定今年底通車，市議會在最近一次臨時會也同意市府增資25億元。台中捷運公司在群眾募資網站開賣迴力車，議員質疑中捷是市政府百分百轉投資「連一塊錢都不能募。」中捷表示，小綠綠迴力車是藉由募資平台進行銷售行為，並非募資。

台中捷運公司選擇募資平台銷售，包括Flying V和嘖嘖等平台，張耀中指捷運公司就是百分百市府轉投資的公司，連新台幣一塊錢都不能募，想出此募資專案的不諳相關法規。

張耀中説，捷運公司應要更謹慎面對這次多募資的金額，是否應專款專用，或捐給其他社福單位。

中捷指出，小綠綠迴力車是藉由募資平台進行銷售行為，並非募資。

中捷表示，所有的銷售台數與金額皆在網頁上清楚呈現，額外支持的金額代表消費者對產品價值的認定，會個別開立發票給消費者。

有消費者向民進黨議員反映，一次購買5台迴力車，竟被收取5次運費。市議員陳世凱批評，簡直把購買民眾當「盤子」一個人剝5層皮。還有人認為賣太貴了。

市議員林祈烽說，如果這樣的設計是預設一人一台，那應該明白表示，一人限購1台，不是像這樣不上不下的內容，讓民眾誤會，權益受損。

台中捷運公司指出，想參與多項計畫或多個商品必須分次付款，且平台操作頁面的設計為了和電商平台產生區隔，並無購物車或數量下拉選單的設計，為確保每台迴力車都能順利送到消費者手中，每台迴力車都有獨立外包裝，運費獨立計算。

陳世凱說，這次提出的質疑，是募資設計上嚴重的bug(系統漏洞)，結果中捷的回應，卻顯然未正視購買民眾的需求，連民眾在臉書上面的詢問，都不願意正面回應，難道錢收完了就沒有利用價值了嗎?

陳世凱抨擊台中捷運公司是新成立的公司，但在回應時就已經展現出這種打太極的官僚作風，如何讓民眾信賴，期待日後的經營呢?