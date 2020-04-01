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清明連假台中交通疏導看這邊 防疫暢行不塞車

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
因應清明連假，台中市警局交通大隊規劃相關的交通疏導、警力部署措施，希望能讓市民、遊客交通順暢。圖／台中市警局提供
因應清明連假，台中市警局交通大隊規劃相關的交通疏導、警力部署措施，希望能讓市民、遊客交通順暢。圖／台中市警局提供

台中市警局交通大隊因應清明節4天連假，已從今天起規劃1連5天的交通疏導計畫，以維護台市交通安全及順暢，清明節連假期間，交通疏導規劃以國道交流道、車站、墓區、景點、購物商圈等周邊道路為主，依據歷次連續假期特性，假期前一日(4月1日)北部返鄉旅客將陸續出發南下，車流勢必湧現，而假期最後一日(4月5日)將出現北上返回工作地車流，屆時各重點路段將適時派遣員警，機動調整路口號誌，加強指揮疏導。

相關規劃從4月1日(星期三)起至4月5日(星期日)止，展開為期5天清明節連續假期交通疏導、管制等具體作為，相關內容如下：

4月2日（星期四）、3日（星期五）為清明節連續假期前二日，預期將有大量民眾返鄉掃墓祭祖，市警局局針對轄區台中國際機場、高鐵台中站、各鐵、公路車站及高速公路、快速公路、省道疏運路線等交通要道之周邊道路及各公立公墓、墓園（區）、納（靈）骨塔周邊道路，掃墓專車、接駁公車等候區，已妥適規劃交通疏導、管制措施，以維持交通順暢。

高速公路交通疏導措施：

(一)深夜暫停收費：109年4月2日至4月4日，當日深夜0時至當日凌晨5時；109年4月5日，當日深夜0時延長至當日上午10時，國道全線雙向暫停收費。

(二)開放路肩：除平常日國道1號南下大雅至台中(7時至9時、16時至19時)、國道3號北上快官出口匝道(7時至9時、17時至19時)、國道3號北上霧峰至中投(7時至19時)、國道3號北上霧峰系統至霧峰(7時至19時)、國道3號北上中港系統至大甲(13時至22時)外，新增開放國道1號北上大雅至豐原(7時至9時、16時至19時)、國道1號大雅交流道北上匝道(台中方向，10時至12時、14時至17時)路肩供小型車行駛。

另清明節連假期間，將協調增加開放路肩及延長時段，實際開放里程及使用限制仍以現場標誌為準，請駕駛人注意現場之開放路肩號誌顯示。

(三)入口匝道儀控：109年及4月2日至4月5日，本市國道1號北上各入口、南下后里至豐原；國道3號快官至霧峰南下，實施精進匝道儀控，並視高速公路主線交通狀況，採取嚴格之入口匝道儀控管制。.

清明節連假期間台中市易壅塞路段：

(一)國道1號大雅交流道銜接中清路及環中路周邊道路。

(二)國道1號台中交流道銜接台灣大道往市、郊區及環中路周邊道路。

(三)國道1號南屯交流道銜接五權西路往市、郊區及環中路周邊道路。

(四)國道4號后豐匝道出口銜接豐原區三豐路及周邊沿線路段。

(五)國道3號大甲交流道銜接中132線外埔區、大甲區甲后路周邊道路。

(六)國道3號霧峰交流道銜接霧峰區中正路、中投交流道匝道出口銜接中投西路周邊道路。

(七)高鐵、台鐵台中站等鐵公路車站區周邊道路。

(八)台74線沿線路段及匝道出、入口周邊道路。

(九)國道1號后里交流道、麗寶樂園周邊道路。

(十)本市各大公墓、墓園（區）、納（靈）骨塔周邊道路。

台中市警局長楊源明局長提醒，清明節連假開車外出，請事先做好車況檢查，了解各項交通疏導措施，隨時掌握即時路況資訊，除注意「交通安全」外，「防疫安全」首要就是「勤洗手」，注意個人衛生、平時勤洗手，並減少用手觸碰眼口鼻，才能遠離疫病。

台中市警局交通警察大隊林沐弘大隊長表示，清明節連續假期已規劃相關疏導管制措施執行，請民眾配合以維持交通秩序。另請各位民眾共同維護行車安全及順暢，將加強紅線違規停車、併排停車執法，也請勿酒後駕車、疲勞駕駛，強調「民眾安心、安全」，是警察執勤的目的，呼籲民眾務必遵守交通安全規則外，大家胼手胝足共同來防止「新冠肺炎」疫情擴散。

因應清明連假，台中市警局交通大隊規劃相關的交通疏導、警力部署措施，希望能讓市民、遊客交通順暢。圖／台中市警局提供
因應清明連假，台中市警局交通大隊規劃相關的交通疏導、警力部署措施，希望能讓市民、遊客交通順暢。圖／台中市警局提供

國道 清明節 連假

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