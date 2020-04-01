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蔡總統：捐一千萬片口罩給疫情嚴重國家

弘光後護系學生不畏疫情立志當護理師　說助人很快樂

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
弘光科大後護系學生李家和(左一)，贈酒精幫助系上防疫。記者游振昇／攝影
弘光科大後護系學生李家和(左一)，贈酒精幫助系上防疫。記者游振昇／攝影

「從事醫護工作能助人很快樂！」雖然新冠肺炎疫情讓醫護人員面臨很大壓力，弘光科技大學學士後護理系大一學生李家和仍堅定當護理師。李家和大學念化學工程系，畢業前幾年每年換工作，直到擔任照服員找到樂趣才穩定下來，重回校園念書，立志成為「男」丁格爾，還透過人脈購買15加侖酒精捐給系上使用，他說：「同學大家健康我也能放心的念書。」

後護系副主任江令君表示，防疫期間口罩、酒精等物資有限，系上內外科、產科、兒科等示範教室每次上課結束後均要消毒，雖然學校防疫物資準備充足，但是李家和自費購買酒精捐給系上，15加侖75%酒精大約市售500毫升的酒精110瓶，防疫更有後盾，對系上及同學幫助很大，環境消毒能做得更好。

李家和表示，他國中畢業便想要念護理科系，家人不支持，只好依著父母規劃大學念化學工程系，7年多前畢業後待過環保局、水務局、汙水處理廠等公家單位，幾乎每年換工作讓家人也看不下去，後來考上郵政特考，等待分發時卻不斷自問：「我到底要幹嘛？」毅然放棄郵政工作，去考照服員證照，擔任照服員。

目前在養護機構任職擔任照服員3年多的李家和說，在醫院上班照顧病患時覺得很快樂，因想精進專業而回到學校學護理，家人仍不諒解他為何走上這條路，認為醫院很恐怖、有生病的人、負能量很多，但是他每次走入醫院服務案主，跟護理師、醫生互動，便覺得很快樂，「現在半工半讀用自己賺的錢念書，希望能成為護理師。」

後護系大一生蔡承邑指出，媽媽是護理師，他深知護理工作的辛苦，一開始也反對他念護理系，但是，他看到媽媽照顧生病的爺爺、奶奶很累，為了減輕媽媽負擔，決定大學畢業後念後護系，媽媽發現他的堅持及孝心，轉而支持，現在新冠肺炎疫情延燒，媽媽叮嚀他專心唸書，不要急著打工賺錢。

江令君表示，系上不少學生在醫院、長照機構服務，對護理工作有深入了解，因為想要學習專業護理知識才重回學校念書，學習動機很強，相信他們一定會成為優秀的護理師。學士後護理系只要念兩年半即完成學習課程，學校會輔導學生進入醫療機構工讀，學習紮實的臨床專業能力，109學年度報名日期自即日起至5月14日止。

弘光後護系學生李家和(右)贈酒精助系上防疫。記者游振昇／攝影
弘光後護系學生李家和(右)贈酒精助系上防疫。記者游振昇／攝影

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