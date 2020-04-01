快訊

蔡總統：捐一千萬片口罩給疫情嚴重國家

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化縣新冠肺炎確診病例累計16人 新增2例均是留學生

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣新冠肺炎新增兩確定病例，累計達16例，含六都在內，居各縣市第6位。翻攝自疾管署網站
彰化縣新冠肺炎新增兩確定病例，累計達16例，含六都在內，居各縣市第6位。翻攝自疾管署網站

新冠肺炎疫情持續擴大，依中央流行疫情指揮中心公布，到今天上午為止，全國達322例，其中彰化縣新增兩例，累計達16例，含六都在內，居各縣市第6位，新增兩例中，一名是留學美國並工作的20多歲男性，有11人居家隔離，另一名是留英30多位女留學生，有6人居家隔離。

彰化縣衛生局指出，彰化縣新增的第15例，是20多歲男性，美國留學畢業後留美工作，3月16日返台，屬於自主健康管理個案，自行在家單人房檢疫3月28日全身酸痛、流鼻水及發燒，送醫採檢。衛生局表示，這名個案自3月16日返國後，皆無國內就醫記錄，昨天經中央公布為確定個案，同戶家屬及其他成員共11人，採檢居家隔離。

至於彰化縣列第16例病例，為30多歲的英國女留學生，3月17日在英國時已出現咳嗽、流鼻水，3月29日返台，機場採檢後回家單人房居家檢疫，經中央公布為確診病例，同住家人接觸者6人，採檢居家隔離。

彰化縣衛生局統計，彰化縣自109年3月18日回溯專案及3月19日國人入境全面實施居家檢疫措施，截至109年3月29日彰化縣防疫人數倍增至約為2961人，至今已結案1415人，追蹤中仍有1546人，防疫人員壓力極大。

彰化縣長王惠美顧及被居家檢疫者健康，貼心致送實用防疫包，並獲得新加坡食益補公司捐贈健康飲品4000罐，即日起派送給在檢疫期間的民眾，能夠安心防疫保健康。防疫包內容物有「口罩、體溫計、肥皂、餅乾、健康飲品、專用垃圾袋」，都是相當實用的防疫物品，並附「縣長一封信」，提醒大家居家檢疫相關注意事項，防疫包將派送到居家檢疫民眾的居住所，希望幫助居家檢疫民眾度過14天。

居家檢疫 衛生局

延伸閱讀

居家檢疫照顧者補償 首日僅6申請

離島居民返國 須在台檢疫14天

聯合報黑白集／檢疫所不是感化院

防居家檢疫者趴趴走 北市抽查1區1天5人

相關新聞

清明連假台中交通疏導看這邊 防疫暢行不塞車

台中市警局交通大隊因應清明節4天連假，已從今天起規劃1連5天的交通疏導計畫，以維護台市交通安全及順暢，清明節連假期間，交...

弘光後護系學生不畏疫情立志當護理師　說助人很快樂

「從事醫護工作能助人很快樂！」雖然新冠肺炎疫情讓醫護人員面臨很大壓力，弘光科技大學學士後護理系大一學生李家和仍堅定當護理...

郵局今天起進入要量額溫 豐原郵局貼公告

今天開始到各地郵局辦理業務都需要量額溫，今天早上8點30分，豐原三民路郵局一開門，一名郵局人員就站在門口幫進入民眾量額溫...

彰化縣新冠肺炎確診病例累計16人 新增2例均是留學生

新冠肺炎疫情持續擴大，依中央流行疫情指揮中心公布，到今天上午為止，全國達322例，其中彰化縣新增兩例，累計達16例，含六...

檢疫、隔離逾6千人 台中防疫吃不消

台中市累計居家檢疫及隔離人數突破1萬1357人，目前同時6700多人居家檢疫、隔離，民政系統估計同時8000到1萬人可能就要飽和。居家檢疫民眾花樣百出，里長說「心好累！」民間意識到光靠政府人力不足，豐原有社區徵求「防疫專員」雇專人量訪客與居民額溫，確保出入安全。

南投鐵腕拆違建 清境民宿先自拆

南投縣政府近年強化查報違建、增建，並規劃強力執行拆除，前天派遣重機具至仁愛鄉清境地區拆除1處面積逾700平方公尺的民宿違法增建；昨天原訂再拆另1處民宿違建，但業者得知縣府強拆決心，已自行拆除達「不堪使用」的程度。

南投大排蓋停車場 景觀師有異見

衛福部南投醫院周邊停車常一位難求，南投縣長林明溱昨天會勘，決定將南投醫院旁的牛運堀大排加蓋增設停車場，方便民眾就醫停車。

彰濱事業廢棄物資收增量 五闖環評初審過關

環保署去年統計，全台事業廢棄物囤積量3年來暴增137%創歷史新高，彰濱工業區事業廢棄物資源回收廠不敷使用，去年底向環保署提出環差申請，擬將加勁土堤改為懸臂式擋土牆以提高掩埋容量，但屢次說不清可增加多少容量，四度被環評委員打回票，昨第五度專案小組審查才過關，將送環評大會審查。

民怨！員林火車站娃娃機多 公所明年不續租

員林火車站為中部地區第一個高架化車站，用地寬廣，橋下空間近期有大量夾娃娃機台營業，居民抗議噪音，也擔心成為治安死角，該區目前為員林市公所管理，但又轉包民間廠商分租給不同業者，因未限制使用類別，娃娃機台不斷進駐，員林公所表示，明年中合約到期後將用地歸還給台鐵局。

MOVE展體驗變身生物 只到5日

連假該帶孩子上哪去？若你正在苦惱假期規劃，由日本引進的「變變變！MOVE生物體驗展」展至4月5日，不妨把握機會帶小朋友至台中世貿體驗變身生物的樂趣！

中市推商圈抵用券 拚5千萬元加乘效益

台中市政府經發局為提振全市22處商圈消費，昨天宣布推動商圈消費抵用券，4月20日至6月30日，只要到全市22處商圈優惠店家消費，每滿200元就送20元商圈消費抵用券，單筆最高發給200元消費抵用券，市府預估創造5000萬元經濟效益。副市長令狐榮達希望，藉此帶來加乘效益，台中逢甲商圈主委王朝藝肯定市府這項措施。

台中市公告無人機飛行區域 採「原則開放、例外禁止」

民航法遙控無人機專章今天上路，台中市政府交通局聽取多方意見及審視法規後，決議台中市飛行區域採「原則開放、例外禁止。」

熱門新聞

台南新冠肺炎確診13例 全是境外移入病例

陳時中：社交距離規定今公布 做不到的地方就請戴口罩

疫情衝擊3萬顆高麗菜被「棄單」 台南下營青農開放自採

影／強制戴口罩、量體溫 汐科站排隊人潮看不到盡頭

影／不可原諒！宜蘭居家檢疫跑到桃園至少罰10萬

清明連假不知去哪？ 台中2日遊美食、打卡景點看這裡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。