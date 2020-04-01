彰化縣新冠肺炎確診病例累計16人 新增2例均是留學生

新冠肺炎疫情持續擴大，依中央流行疫情指揮中心公布，到今天上午為止，全國達322例，其中彰化縣新增兩例，累計達16例，含六都在內，居各縣市第6位，新增兩例中，一名是留學美國並工作的20多歲男性，有11人居家隔離，另一名是留英30多位女留學生，有6人居家隔離。

彰化縣衛生局指出，彰化縣新增的第15例，是20多歲男性，美國留學畢業後留美工作，3月16日返台，屬於自主健康管理個案，自行在家單人房檢疫3月28日全身酸痛、流鼻水及發燒，送醫採檢。衛生局表示，這名個案自3月16日返國後，皆無國內就醫記錄，昨天經中央公布為確定個案，同戶家屬及其他成員共11人，採檢居家隔離。

至於彰化縣列第16例病例，為30多歲的英國女留學生，3月17日在英國時已出現咳嗽、流鼻水，3月29日返台，機場採檢後回家單人房居家檢疫，經中央公布為確診病例，同住家人接觸者6人，採檢居家隔離。

彰化縣衛生局統計，彰化縣自109年3月18日回溯專案及3月19日國人入境全面實施居家檢疫措施，截至109年3月29日彰化縣防疫人數倍增至約為2961人，至今已結案1415人，追蹤中仍有1546人，防疫人員壓力極大。

彰化縣長王惠美顧及被居家檢疫者健康，貼心致送實用防疫包，並獲得新加坡食益補公司捐贈健康飲品4000罐，即日起派送給在檢疫期間的民眾，能夠安心防疫保健康。防疫包內容物有「口罩、體溫計、肥皂、餅乾、健康飲品、專用垃圾袋」，都是相當實用的防疫物品，並附「縣長一封信」，提醒大家居家檢疫相關注意事項，防疫包將派送到居家檢疫民眾的居住所，希望幫助居家檢疫民眾度過14天。