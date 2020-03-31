台中市公告無人機飛行區域 採「原則開放、例外禁止」

民航法遙控無人機專章今天上路，台中市政府交通局聽取多方意見及審視法規後，決議台中市飛行區域採「原則開放、例外禁止。」

交通局長葉昭甫説，中央機關禁飛區域包含台鐵、高鐵、高(快)速公路、軍事設施、法院、監獄及台電等基礎設施。

市府公告，包括市府台灣大道市政大樓及陽明市政大樓、台中市議會，及部分自行提列禁飛的學校等。

葉昭甫説，除上述禁飛區域，其餘在遵守民航法基本操作規定下開放飛行。若涉及台中市公園及行道樹管理自治條例、國家公園法、商港法、野生動物保護法等法規禁止範圍，則回歸各自法規規範。

葉局長強調，民航法遙控無人機專章已針對遙控無人機註冊、操作能力認證、操作限制、保險及違規裁罰等訂有嚴格機制，在符合安全管理、互相尊重及承擔責任的原則下，台中市遙控無人機飛行區域採開放態度規畫，請遙控無人機使用者遵守規定，安全飛行。

葉昭甫提醒，在民航局公告的禁、限航區違規飛行者，主管機關可依法裁處罰30萬元至150萬元。

在台中市公告禁止範圍違規飛行者，將依法裁處罰款3萬元，如危害民眾生命財產安全，須負刑事及民事責任；禁飛區域可至交通部民用航空局遙控無人機管理資訊系統(https://drone.caa.gov.tw/)於「空域查詢」項下操作查詢。