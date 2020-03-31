影／彰化縣府啟動視訊會議 各大學遠距視訊教學也動起來

為加強防疫，彰化縣政府今天啟動視訊會議，原本每月一次的擴大主管會報改採視訊會議，包括縣府二個辦公大樓、府外局處等一、二級主管近300人也透過視訊討論防疫工作；彰化師範也已有老師啟動視訊教學，並建置視訊教學規則。

彰化縣府參照中央流行疫情指揮中心建議停辦室內100人以上集會活動指引，將以往每月一次在彰化演藝廳召開的彰化縣政府擴大主管會報改為視訊會議，今天下午由彰化縣長王惠美、副縣長洪榮章、秘書長賴振溝、機要秘書陳柏村4人在縣府透過視訊方式進行會議聯繫，各局處一級、二級主管近300人則分別在各單位辦公室的會議室或適當場所進行業務報告，以降低群聚感染風險。

彰化縣消防局今天也進行內勤第二階段異地分流辦公實境演練，消防局異地分流辦公地點位於員林大道新落成啟用的第二大隊部禮堂，由局本部各科、室、場原本留守的同仁再調度二分之一人力，攜帶電腦主機及相關配備進行操作測試，避免疫情爆發時消防局業務中斷，以提供彰化縣民更安全的保障。

而彰化縣內彰化師範大學、大葉大學、明道大學等校也都啟動無法返校境外生的遠距教學，彰師大最近也有部分課程老師對於本國學生開始進行視訊等遠距教學，提供學生 ZOOM視訊軟體帳號，若同步教學，老師則以課程錄影、手機拍攝截圖、螢幕擷取圖片等方式保有課程記錄，並請學生在課後填寫「遠距教學調查表」。

彰師大老師也製作數位影音教材，並將教材放至雲端學院，或其他學習平台讓學生觀看，並設置作業、討論、測驗等學習活動，學生課後再填寫「遠距教學紀錄回報單」。