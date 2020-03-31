快訊

今起擴大醫護採檢 指揮中心：新制背後關鍵是她

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／彰化縣府啟動視訊會議 各大學遠距視訊教學也動起來

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣政府今天啟動視訊會議，原本每月一次的擴大主管會報改採視訊會議，包括縣府二個辦公大樓、府外局處等一、二級主管近300人也透過視訊討論防疫工作。記者林宛諭／攝影
彰化縣政府今天啟動視訊會議，原本每月一次的擴大主管會報改採視訊會議，包括縣府二個辦公大樓、府外局處等一、二級主管近300人也透過視訊討論防疫工作。記者林宛諭／攝影

為加強防疫，彰化縣政府今天啟動視訊會議，原本每月一次的擴大主管會報改採視訊會議，包括縣府二個辦公大樓、府外局處等一、二級主管近300人也透過視訊討論防疫工作；彰化師範也已有老師啟動視訊教學，並建置視訊教學規則。

彰化縣府參照中央流行疫情指揮中心建議停辦室內100人以上集會活動指引，將以往每月一次在彰化演藝廳召開的彰化縣政府擴大主管會報改為視訊會議，今天下午由彰化縣長王惠美、副縣長洪榮章、秘書長賴振溝、機要秘書陳柏村4人在縣府透過視訊方式進行會議聯繫，各局處一級、二級主管近300人則分別在各單位辦公室的會議室或適當場所進行業務報告，以降低群聚感染風險。

彰化縣消防局今天也進行內勤第二階段異地分流辦公實境演練，消防局異地分流辦公地點位於員林大道新落成啟用的第二大隊部禮堂，由局本部各科、室、場原本留守的同仁再調度二分之一人力，攜帶電腦主機及相關配備進行操作測試，避免疫情爆發時消防局業務中斷，以提供彰化縣民更安全的保障。

而彰化縣內彰化師範大學、大葉大學、明道大學等校也都啟動無法返校境外生的遠距教學，彰師大最近也有部分課程老師對於本國學生開始進行視訊等遠距教學，提供學生 ZOOM視訊軟體帳號，若同步教學，老師則以課程錄影、手機拍攝截圖、螢幕擷取圖片等方式保有課程記錄，並請學生在課後填寫「遠距教學調查表」。

彰師大老師也製作數位影音教材，並將教材放至雲端學院，或其他學習平台讓學生觀看，並設置作業、討論、測驗等學習活動，學生課後再填寫「遠距教學紀錄回報單」。

大葉大學則緊急採購「Join Net」遠距教學系統軟體及周邊攝影、穿戴式裝置等設備，讓陸港澳學生可以同步上課，為避免未來可能局部停課的情況，教務處也舉辦教學工具操作教學工作坊，協助教師超前部署，學習遠距教學軟體操作，教務處網頁也提供有Zoom、JoinNet、Google Meet、EverCam等遠距教學的操作說明或操作影音教學。

彰化縣政府今天啟動視訊會議，原本每月一次的擴大主管會報改採視訊會議，原本近300人的會議，改由彰化縣長王惠美、副縣長洪榮章等人坐鎮縣府透過視訊主持。記者林宛諭／攝影
彰化縣政府今天啟動視訊會議，原本每月一次的擴大主管會報改採視訊會議，原本近300人的會議，改由彰化縣長王惠美、副縣長洪榮章等人坐鎮縣府透過視訊主持。記者林宛諭／攝影
彰化縣消防局今天也進行內勤第二階段異地分流辦公實境演練，避免疫情爆發時消防局業務中斷，以提供彰化縣民更安全的保障。圖／彰化縣消防局提供
彰化縣消防局今天也進行內勤第二階段異地分流辦公實境演練，避免疫情爆發時消防局業務中斷，以提供彰化縣民更安全的保障。圖／彰化縣消防局提供
彰化縣消防局今天也進行內勤第二階段異地分流辦公實境演練，避免疫情爆發時消防局業務中斷，以提供彰化縣民更安全的保障。圖／彰化縣消防局提供
彰化縣消防局今天也進行內勤第二階段異地分流辦公實境演練，避免疫情爆發時消防局業務中斷，以提供彰化縣民更安全的保障。圖／彰化縣消防局提供

疫情

延伸閱讀

彰化北斗榕樹下牛肉麵搬離樹下 老顧客不捨

韓國大學入學考試延期 中小學全面改為網路授課

防群聚感染 彰化長照機構演練處理程序

彰化進行長照機構群聚感染演練 薛瑞元：決戰在預防

相關新聞

火車站宛如遊樂場 員林火車站商業空間被夾娃娃機占據

彰化員林火車站為中部地區第一個高架化工程車站，用地寬廣，但橋下空間近期有大量夾娃娃機台營業，不少居民抗議噪音，也擔心成為...

影／彰化縣府啟動視訊會議 各大學遠距視訊教學也動起來

為加強防疫，彰化縣政府今天啟動視訊會議，原本每月一次的擴大主管會報改採視訊會議，包括縣府二個辦公大樓、府外局處等一、二級...

彰化北斗榕樹下牛肉麵搬離樹下 老顧客不捨

彰化北斗鎮斗苑路一段的山東小吃傳承3代，因店家門口有百年苦戀樹以及大榕樹，又被稱為「榕樹下牛肉麵」，店家營業38年，但因...

台中搭公車強制戴口罩？盧秀燕：最晚4月9日不排除提前

台中市長盧秀燕今天下午參與中市府與社區大廈共同防疫記者會，會後針對桃園市宣布4月9日起搭公車強制戴口罩一事說明，台中市最...

咖啡、防護面罩全都捐 各界送愛暖爆南投醫護

新冠肺炎疫情延燒全球，我國疫況也持續升溫，累壞防疫醫護人員，有感其辛勞，各界愛心湧進南投縣各醫院，國姓咖啡農今贈濾掛式咖...

盧秀燕粉絲團鼓勵役男偷帶AB機？ 小編白目秒刪文

繼高雄市長韓國瑜在臉書上誤稱郝伯村軍階後，今天台中市長盧秀燕臉書貼文居然提及「若怕長官知道偷帶AB機也可以私訊」，民進黨...

影／4月20日起逛台中商圈滿200送20 市府：領先中央振興券

台中市有22個商圈，面臨疫情衝擊，不少商圈擔心持續下去恐引發倒閉潮。市府經發局推動商圈消費抵用券，4月20日起至6月30...

台中率先推消費券 折扣太低盼加碼

「台中的經濟自己救！」台中市經發局連發九箭疫情救經濟方案，31日又發出第十箭，只要消費者前往台中的合作商圈消費，每滿200元就發送20元消費抵用券。日前才強調救經濟應該下重手的國民黨議會黨團書記長陳政

影／急診主任三句話感謝清潔阿姨 網友：感人又浪漫

好浪漫！童綜合醫院急診部主任魏智偉拍影片感謝醫院清潔人員，16秒很短的影片中，他和清潔阿姨戴著手套握手，簡單三句話，溫韾...

集集特生中心4月因疫情休館 鎮長助攤商減半清潔費

清明連假集集支線雖有新的彩繪列車上路，但隨著疫情未消影響，農委會特有生物保育中心宣布4月1日起至4月30日開始休館，以降...

清明連假不知去哪？ 台中2日遊美食、打卡景點看這裡

清明連假將至，還沒規劃好出遊行程嗎？快來台中享受一趟「都會繽紛采風之旅」吧！台中市觀旅局推薦兩日遊程，讓民眾體驗舊城區歷...

清境豪華民宿違建遭拆除　另處違建怕了先自毀

南投縣政府近年強化查報違建、增建，並規劃強力執行拆除，昨就派遣重機具至仁愛鄉清境地區拆除1處面積逾700平方公尺的民宿違...

熱門新聞

陳時中：社交距離規定今公布 做不到的地方就請戴口罩

嘉市中山路4月1日科技執法 公告9處裝卸貨專用車位

防疫再升級 桃園宣布4月9日起搭公車強制戴口罩

台南新冠肺炎確診13例 全是境外移入病例

彰化國中小校園4月起不開放 民眾不能入內運動

疫情衝擊3萬顆高麗菜被「棄單」 台南下營青農開放自採

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。