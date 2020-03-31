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火車站宛如遊樂場 員林火車站商業空間被夾娃娃機占據

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
員林火車站充斥著夾娃娃機，成為治安死角。記者林敬家／攝影
員林火車站充斥著夾娃娃機，成為治安死角。記者林敬家／攝影

彰化員林火車站為中部地區第一個高架化工程車站，用地寬廣，但橋下空間近期有大量夾娃娃機台營業，不少居民抗議噪音，也擔心成為治安死角，該區原為員林市公所標租，但又轉包民間廠商分租給不同業者，使得娃娃機台不斷進駐，員林公所有意在明年中合約到期後將用地歸還給台鐵局。

台鐵員林站是鐵路一等站，2014年底完成鐵路高架化，新站區明亮寬敞新穎，站前廣場還請來日本藝術大師草間彌生為站區特製一只銅製紅色高跟鞋，成為最大亮點，另規畫充足的商業空間。

但有居民反映去年開始原本閒置的員林車站南邊的橋下空間有娃娃機台陸續進駐，火車站宛如「遊樂場」，也讓進出人口複雜，本月30日凌晨疑似街友在火車站發生口角，警方到場關切，街友懷疑是娃娃機台台主報警，找來友人到場狂砸18台娃娃機案件，公共空間治安讓人擔憂。

台鐵員林站長林憲堂說，車站南邊橋下以及北邊市集都是由員林市公所向台鐵局台中貨運服務所標租，公所又轉包給其他廠商，近期娃娃機台越來越多，對車站形象確實沒有加分，但因該區為商業空間，契約以百貨商場、餐飲、商店街的形式經營，並沒有限制娃娃機，只能請公所多多把關。

員林市公所在員林火車站標租7880平方公尺商業空間，市長民意信箱收到許多居民抱怨環境髒亂、噪音不斷，市長游振雄說，目前評估標租火車站商業空間，對公所財政挹注有限，因台鐵局規畫員林火車站周邊土地都市更新，明年與台鐵局合約到期後將評估將目前用地歸還。

員林火車站充斥著夾娃娃機，鄰居抗議噪音，人口出入複雜。記者林敬家／攝影
員林火車站充斥著夾娃娃機，鄰居抗議噪音，人口出入複雜。記者林敬家／攝影
員林火車站充斥著夾娃娃機，鄰居抗議噪音。記者林敬家／攝影
員林火車站充斥著夾娃娃機，鄰居抗議噪音。記者林敬家／攝影

火車站 台鐵 噪音

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