彰化北斗榕樹下牛肉麵搬離樹下 老顧客不捨

彰化北斗鎮斗苑路一段的山東小吃傳承3代，因店家門口有百年苦戀樹以及大榕樹，又被稱為「榕樹下牛肉麵」，店家營業38年，但因占用北斗鎮公所土地，公所最近規劃收回用地改作公園，店家如期遷出舊有矮房，在樹下營業到今天，在市區重新營業，許多消費者今天路過頻頻詢問，相當不捨。

第二代經營者劉玉松今天上午回到舊店家整理環境，顧客未看到桌椅擺出門外，不斷停下來關心，劉玉松說，父親劉正貴為中國山東人，到台灣之後從清潔隊員退休，因有好手藝開麵店賣起牛肉麵、水餃，她就在鄰近的睦宜新村長大，隨著老兵凋零，眷村幾年前拆除改建幼兒園。

山東牛肉麵店面所在地原為衛生所宿舍，劉玉松回憶，起初在地人仍有省籍情節，加上語言隔閡，她與父親只敢躲在室內賣麵，但因口味獨特，漸漸征服北斗人的味蕾，包括小菜和醬汁也相當受歡迎，店家開始將桌椅擺到戶外樹下，中午時間時常高朋滿座。

陳姓居民說，山東牛肉麵為北斗第一家牛肉麵，但早期務農人家多，不愛吃牛，店家慢慢經營才成為在地有名的店家，尤其鄰近的北斗家商前身有許多外地學生就讀，是學生共同的回憶。