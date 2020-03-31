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彰化北斗榕樹下牛肉麵搬離樹下 老顧客不捨

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
北斗鎮山東小吃賣牛熱麵38年，如今將搬遷，第二代經營者劉玉松相當不捨。記者林敬家／攝影
北斗鎮山東小吃賣牛熱麵38年，如今將搬遷，第二代經營者劉玉松相當不捨。記者林敬家／攝影

彰化北斗鎮斗苑路一段的山東小吃傳承3代，因店家門口有百年苦戀樹以及大榕樹，又被稱為「榕樹下牛肉麵」，店家營業38年，但因占用北斗鎮公所土地，公所最近規劃收回用地改作公園，店家如期遷出舊有矮房，在樹下營業到今天，在市區重新營業，許多消費者今天路過頻頻詢問，相當不捨。

第二代經營者劉玉松今天上午回到舊店家整理環境，顧客未看到桌椅擺出門外，不斷停下來關心，劉玉松說，父親劉正貴為中國山東人，到台灣之後從清潔隊員退休，因有好手藝開麵店賣起牛肉麵、水餃，她就在鄰近的睦宜新村長大，隨著老兵凋零，眷村幾年前拆除改建幼兒園

山東牛肉麵店面所在地原為衛生所宿舍，劉玉松回憶，起初在地人仍有省籍情節，加上語言隔閡，她與父親只敢躲在室內賣麵，但因口味獨特，漸漸征服北斗人的味蕾，包括小菜和醬汁也相當受歡迎，店家開始將桌椅擺到戶外樹下，中午時間時常高朋滿座。

陳姓居民說，山東牛肉麵為北斗第一家牛肉麵，但早期務農人家多，不愛吃牛，店家慢慢經營才成為在地有名的店家，尤其鄰近的北斗家商前身有許多外地學生就讀，是學生共同的回憶。

劉玉松說，門口苦戀樹民國3年左右就有了，即便客人在大榕樹下偶有落葉、鳥糞「加菜」，就連平房鐵皮屋頂都長出菇婆芋，但老顧客都習以為常，兩棵老樹陪伴店家走過多年，如今要搬家，劉玉松也留下不捨的眼淚，希望公所往後仍能保留老樹，留下在地人的回憶。

北斗鎮山東小吃賣牛熱麵38年，如今搬離樹下，不少顧客上門詢問。記者林敬家／攝影
北斗鎮山東小吃賣牛熱麵38年，如今搬離樹下，不少顧客上門詢問。記者林敬家／攝影
北斗鎮山東小吃賣牛熱麵38年，室內平房就是工作間。圖／劉玉松提供
北斗鎮山東小吃賣牛熱麵38年，室內平房就是工作間。圖／劉玉松提供
北斗鎮山東小吃賣牛熱麵38年，門口兩棵大樹最為特色。圖／劉玉松提供
北斗鎮山東小吃賣牛熱麵38年，門口兩棵大樹最為特色。圖／劉玉松提供
北斗鎮山東小吃賣牛熱麵38年，第二代經營者劉玉松（右）與丈夫一起工作。圖／劉玉松提供
北斗鎮山東小吃賣牛熱麵38年，第二代經營者劉玉松（右）與丈夫一起工作。圖／劉玉松提供

衛生所 幼兒園 老兵

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