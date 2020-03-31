埔里水資中心後年完工 馬文君爭取空間回饋里民
南投縣多數民生汙水仍排入溪河，近年加速執行汙水下水道系統，立委馬文君今邀請內政部營建署副署長吳宏碩、縣府工務處等視察埔里水資源回收中心新建工程，並要求擴大撥用該水資管理中心部分空間供里民使用，初步獲營建署允諾。
縣府工務處指出，南投縣汙水下水道系統起步較晚，因此普及率偏低，多數民生汙水多仍排入溪河，但近年積極加速執行汙水系統建置，目前草屯水資源處理中心前年就完竣運轉，南投、埔里、竹山則預計在112年前陸續完成第一期工程。
其中，埔里鎮汙水下水道系統第一期工程主次幹管一、二、三標目前均已完成，現正進行水資源回收中心工程及用戶接管工程規劃設計，該水資源回收中心可望在後年五月完工；馬文君今則邀內政部營建署、縣府工務處、民代及里長等視察。
馬提到，埔里水資源回收中心興設於大城里，而該里是鎮內第2大里，里民逾7000人，里內活動空間卻不足，先前營建署開地方說明會，初步規劃提供該水資回收管理中心內30坪空間供里民使用，但這坪數不符居民期待，盼再擴大撥用。
對此，營建署則表示，水資中心的土地屬於特定目的事業用地，因此無法做里民集會所或活動中心使用，但基於回饋里民，未來該中心一樓的多功能會議空間、簡報室及小型會議室等均能開放供地方使用，縣府規劃空間也能再研商調整。
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