埔里水資中心後年完工 馬文君爭取空間回饋里民

南投縣多數民生汙水仍排入溪河，近年加速執行汙水下水道系統，立委馬文君今邀請內政部營建署副署長吳宏碩、縣府工務處等視察埔里水資源回收中心新建工程，並要求擴大撥用該水資管理中心部分空間供里民使用，初步獲營建署允諾。

縣府工務處指出，南投縣汙水下水道系統起步較晚，因此普及率偏低，多數民生汙水多仍排入溪河，但近年積極加速執行汙水系統建置，目前草屯水資源處理中心前年就完竣運轉，南投、埔里、竹山則預計在112年前陸續完成第一期工程。

其中，埔里鎮汙水下水道系統第一期工程主次幹管一、二、三標目前均已完成，現正進行水資源回收中心工程及用戶接管工程規劃設計，該水資源回收中心可望在後年五月完工；馬文君今則邀內政部營建署、縣府工務處、民代及里長等視察。

馬提到，埔里水資源回收中心興設於大城里，而該里是鎮內第2大里，里民逾7000人，里內活動空間卻不足，先前營建署開地方說明會，初步規劃提供該水資回收管理中心內30坪空間供里民使用，但這坪數不符居民期待，盼再擴大撥用。