咖啡、防護面罩全都捐 各界送愛暖爆南投醫護

新冠肺炎疫情延燒全球，我國疫況也持續升溫，累壞防疫醫護人員，有感其辛勞，各界愛心湧進南投縣各醫院，國姓咖啡農今贈濾掛式咖啡，立委馬文君捐簡易防護面罩，Red bull、金車集團、龍泉寺等團體也送物資，助第一線人員補充體力。

國姓咖啡農李明杰日前捐出1萬包濾掛式咖啡，感謝防疫及醫護人員助其提神，也在當地颳起「防疫咖啡」旋風，百勝村及其他咖啡農紛加碼，首批5000包委託公所送往中央流行疫情指揮中心，其餘由行政院中部聯合服務中心轉送各醫院。

中部聯合中心預計將5000包送往中彰投苗31所防疫醫院，該中心副執行長湯火聖昨贈予南投醫院320包濾掛式咖啡，今與國姓公所、咖啡農組團親送至埔里基督教醫院及台中榮總埔里分院各320包，並感謝第一線醫護用心守護台灣。

立委馬文君則號召埔里鎮姐妹志工團趕製簡易防護面罩，並捐贈800個防護面罩給中榮埔里分院，該院長徐慰慈表示，在物資缺乏的關鍵時期，獲贈面罩相當感謝，這將能有效阻隔飛沫或體液噴濺到臉部，醫護人員將能更安心協助就醫病患。