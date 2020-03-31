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咖啡、防護面罩全都捐 各界送愛暖爆南投醫護

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
新冠肺炎疫情延燒全球，我國疫況也持續升溫，立委馬文君有感於第一線醫療辛勞，為此捐簡易防護面罩，盼協助防疫。圖／台中榮總埔里分院提供
新冠肺炎疫情延燒全球，我國疫況也持續升溫，立委馬文君有感於第一線醫療辛勞，為此捐簡易防護面罩，盼協助防疫。圖／台中榮總埔里分院提供

新冠肺炎疫情延燒全球，我國疫況也持續升溫，累壞防疫醫護人員，有感其辛勞，各界愛心湧進南投縣各醫院，國姓咖啡農今贈濾掛式咖啡，立委馬文君捐簡易防護面罩，Red bull、金車集團、龍泉寺等團體也送物資，助第一線人員補充體力。

國姓咖啡農李明杰日前捐出1萬包濾掛式咖啡，感謝防疫及醫護人員助其提神，也在當地颳起「防疫咖啡」旋風，百勝村及其他咖啡農紛加碼，首批5000包委託公所送往中央流行疫情指揮中心，其餘由行政院中部聯合服務中心轉送各醫院。

中部聯合中心預計將5000包送往中彰投苗31所防疫醫院，該中心副執行長湯火聖昨贈予南投醫院320包濾掛式咖啡，今與國姓公所、咖啡農組團親送至埔里基督教醫院及台中榮總埔里分院各320包，並感謝第一線醫護用心守護台灣。

立委馬文君則號召埔里鎮姐妹志工團趕製簡易防護面罩，並捐贈800個防護面罩給中榮埔里分院，該院長徐慰慈表示，在物資缺乏的關鍵時期，獲贈面罩相當感謝，這將能有效阻隔飛沫或體液噴濺到臉部，醫護人員將能更安心協助就醫病患。

另，金車集團捐贈70箱咖啡、寶礦力水得50箱、大豆營養棒50盒及礦泉水70箱，Red bull小天使致送能量飲料24罐，南投龍泉寺也提供素粽、炒麵、大悲水等物資給南投醫院，盼助第一線醫護人員提神，補充體力也消除疲勞。

新冠肺炎疫情延燒全球，我國疫況也持續升溫，國內知名大廠「金車集團」捐贈咖啡、營養餅乾及飲品等物資，盼幫第一線醫護補充體力。圖／南投醫院提供
新冠肺炎疫情延燒全球，我國疫況也持續升溫，國內知名大廠「金車集團」捐贈咖啡、營養餅乾及飲品等物資，盼幫第一線醫護補充體力。圖／南投醫院提供
新冠肺炎疫情延燒全球，我國疫況也持續升溫，國姓鄉咖啡農透過中部聯合服務中心捐贈濾掛式咖啡，給中彰投苗4縣市防疫醫院。圖／南投醫院提供
新冠肺炎疫情延燒全球，我國疫況也持續升溫，國姓鄉咖啡農透過中部聯合服務中心捐贈濾掛式咖啡，給中彰投苗4縣市防疫醫院。圖／南投醫院提供
新冠肺炎疫情延燒全球，我國疫況也持續升溫，國姓鄉咖啡農透過中部聯合服務中心捐贈濾掛式咖啡，給中彰投苗4縣市防疫醫院。圖／國姓鄉公所提供
新冠肺炎疫情延燒全球，我國疫況也持續升溫，國姓鄉咖啡農透過中部聯合服務中心捐贈濾掛式咖啡，給中彰投苗4縣市防疫醫院。圖／國姓鄉公所提供
新冠肺炎疫情延燒全球，我國疫況也持續升溫，國姓鄉咖啡農透過中部聯合服務中心捐贈濾掛式咖啡，給中彰投苗4縣市防疫醫院。圖／國姓鄉公所提供
新冠肺炎疫情延燒全球，我國疫況也持續升溫，國姓鄉咖啡農透過中部聯合服務中心捐贈濾掛式咖啡，給中彰投苗4縣市防疫醫院。圖／國姓鄉公所提供
新冠肺炎疫情延燒全球，我國疫況也持續升溫，立委馬文君有感於第一線醫療辛勞，為此捐簡易防護面罩，盼協助防疫。圖／台中榮總埔里分院提供
新冠肺炎疫情延燒全球，我國疫況也持續升溫，立委馬文君有感於第一線醫療辛勞，為此捐簡易防護面罩，盼協助防疫。圖／台中榮總埔里分院提供

咖啡 醫護人員 埔里

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