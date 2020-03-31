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影／4月20日起逛台中商圈滿200送20 市府：領先中央振興券

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導

台中市有22個商圈，面臨疫情衝擊，不少商圈擔心持續下去恐引發倒閉潮。市府經發局推動商圈消費抵用券，4月20日起至6月30日，在台中市立案輔導的各大商圈優惠店家消費滿200，可獲20元的商圈消費券，一千多家店預估創造至少5000萬元經濟效益，帶回人潮及買氣。副市長令狐榮達說「防疫要做，日子要過！」希望消費券以小搏大帶來加乘效益。

逢甲商圈主委王朝藝指出，他肯定市府的計畫，現在亟須帶動人氣，消費者不是沒錢，最要的是要在安全的環境下吃美食、逛街購物，他表示，加強防疫這點各商圈都準備好了！

外傳商圈因疫情帶來倒閉潮，王朝藝則表示，逛街的人的確少很多，但固定的店家有的只是暫停營業，等待來日恢復生機。少最多的是一周來一兩次的快閃店、攤販等。

台中市副市長令狐榮達說，中央將發放800元振興券，但市府率先為商圈推出台中限定使用的商圈消費券，為業者帶來及時雨。市府投入600萬元經費。

副市長令狐榮達表示「防疫要做，日子要過！」人人做好防疫措施，公共場域相對安全，希望前往商圈消費的民眾戴口罩、勤洗手，努力防疫。

商圈消費劵方案結合台中市立案輔導的各大商圈包含自由路商圈、一中商圈、大甲鎮瀾觀光商圈、新社商圈、精明一街商圈、東海藝術街商圈、東勢形象商圈、大隆路商圈、太平樹孝商圈、美術園道商圈、逢甲商圈、大里中興商圈、五金電料商圈、后里泰安商圈、大坑商圈、天津路服飾商圈、和平谷關商圈、昌平皮鞋商圈、電子街商圈、繼光街商圈、台中港舶來品商圈、豐原廟東復興商圈等22大商圈，共千家優惠店家。

台中市 消費券 疫情

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