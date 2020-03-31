台中率先推消費券 折扣太低盼加碼

「台中的經濟自己救！」台中市經發局連發九箭疫情救經濟方案，31日又發出第十箭，只要消費者前往台中的合作商圈消費，每滿200元就發送20元消費抵用券。日前才強調救經濟應該下重手的國民黨議會黨團書記長陳政顯說，這次經費是為救民生經濟，在發送期限內如果效果顯現，市府應該再加碼。

市府整合台中市區與山、海、屯區共22個商圈所推出20元抵用券措施，自4月20日開始至6月底止。局長張峯源說，市府原訂投入經費500萬元，後再增加100萬元，推出這項消費券方案。副市長令狐榮達表示，防疫期間也需要正常過生活，期望透過商圈消費券的投入，帶動周邊店家的收入及客戶回流。

台中市美術商圈一名蔡姓主委表示，自春節後消費如雪崩式下滑，配合市府提出的消費抵用券，各商圈店家還會各自有優惠措施，希望能帶動消費買氣。陳政顯指出，受疫情影響整體經濟幾乎停頓，中央提出的紓困方案多數只針對中大型企業，但民生經濟更重要，否則一般人民的生活將無以為繼。

不過，台中市發送的20元抵用券還需先消費200元，等於是購物打9折，且要累計400元才有40元、600元才給60元抵用券；由於金額小折數低，引發質疑認為，民眾會為這20元的折扣而出門消費嗎？還不是直接打折，而是需拿到抵用券再出門消費才有折抵。不如每滿200元送兩個口罩，民眾的出門意願還更高？

令孤榮達表示，口罩為中央管制用品，能否作為促銷還要看中央與商家的意願與執行配合。透過台中自行推出的消費抵用券，一方面希望帶動5000萬元以上的經濟效益，另方面也透過防疫規範的指引，讓各商家做好各項防疫措施，民眾才能安心前往消費；「防疫要做，但日子也是要過。」

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