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防群聚感染 彰化長照機構演練處理程序

中央社 / 彰化31日電

擔心新冠肺炎群聚感染，彰化縣今天在彰化老人養護中心辦理演練，模擬長照機構發生群聚感染時的處理程序，衛福部次長薛瑞元說，未來各縣市都會演練，有確診時才不會手忙腳亂。

彰化縣政府今天在衛生福利部彰化老人養護中心以及國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家，辦理「彰化縣長照機構新冠肺炎群聚事件演練」，出席的有衛福部常務次長薛瑞元、彰化縣長王惠美以及彰化縣衛生局長葉彥伯等人。

演練假設彰化縣內有醫院發現長照機構有新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚感染情形，衛生局人員出動針對接觸者進行調查和風險評估，也安排進行送醫和隔離等事宜，以防群聚感染情形不斷擴大。

薛瑞元接受媒體採訪時說，國外的長照機構如果發現有確診病患，死亡率都很高，因此長照機構的預防以及應變措施很重要，未來各縣市會跟彰化縣一樣進行演練，大家都不希望有確診個案，預防工作更顯得重要。

王惠美接受媒體採訪時指出，長照機構照顧的長者有一些長期臥床、行動不便或身體較虛弱，確保長照機構長者及工作人員的健康及安全，且避免群聚感染很重要，縣府希望和長照機構能夠一起努力，讓疫情盡快過去，讓鄉親平安健康。

彰化縣政府指出，目前彰化縣住宿式長照機構，包括老人福利機構50家、護理之家41家、衛生福利部及退輔會所屬機構4家，共計95家，除了今天的演練之外，縣府已要求各機構暫停讓民眾進入探視，防止群聚感染。

長照 衛生局

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