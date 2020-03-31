打造外埔新秘境 中市議員施志昌爭取300萬串連景點步道

台中市外埔區新加坡橋旁空地以前是台糖在此造林，因緊鄰永豐里民活動中心，當地居民希望能開闢此處做休閒用，台中市議員施志昌今邀農委會水土保持局台中分局科長翁志成、外埔區永豐里長洪俊義、外埔區永豐社區發展協會理事長李春田會勘，施志昌表示，在不影響原有樹林的情況下，開闢步道串連居民原有的生活圈與景點，可打造外埔的森林秘境，水保局表示，目前已編列300百萬元施設「外埔區永豐里新加坡橋周邊環境景觀改善工程」，預計今年4月中動工，7月底完工。

高鐵從外埔新加坡橋下經過，成外埔人感受高鐵速度的秘密景點，新加坡橋旁空地過去是由台糖於此造林，也打造出另一種神秘氛圍；中市議員施志昌表示，希望在不影響原有樹林的情況下，從永豐里民活動中心開始，串連活動中心前廣場、百年老樹石板公到高鐵軌道旁的紅酒步道，開闢一條步道供民眾休憩，並於多處設置座椅與安全護欄等，給民眾一個新奇、神秘、體驗速度感與安全的休憩空間，打造外埔新秘境。

水保局科長翁志成表示，目前已編列300萬準備施作「外埔區永豐里新加坡橋周邊環境景觀改善工程」，打造全長270公尺的Ｌ型步道，做周邊的環境整理，工期100天，4月中動工，7月底完工，此次雖原未規劃至橋下空間，但可視工程狀況利用工程節餘款為橋下空間作初步整理。