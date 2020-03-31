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影／急診主任三句話感謝清潔阿姨 網友：感人又浪漫

聯合報 / 記者游振昇/台中即時報導
童綜合醫院急診部主任魏智偉拍影片，他感謝清潔阿姨在醫院防疫上的付出，二人戴手套握手。圖／取自魏偉偉臉書
童綜合醫院急診部主任魏智偉拍影片，他感謝清潔阿姨在醫院防疫上的付出，二人戴手套握手。圖／取自魏偉偉臉書

好浪漫！童綜合醫院急診部主任魏智偉拍影片感謝醫院清潔人員，16秒很短的影片中，他和清潔阿姨戴著手套握手，簡單三句話，溫韾畫面讓清潔人員驚喜意外，網友看了說好浪漫。

影片中，魏智偉對一名醫院清潔阿姨攤開自己戴手套的雙手說「手沒東西」，再要求對方將雙手放在他雙手上，下一句是「我有妳了」，清潔阿姨驚喜害羞笑，網友說好浪漫。

急診主任魏智偉也在臉書上寫一段感言

鐵魏：辛苦了，這段時間都是妳在清潔

清潔阿姨：不會啦！而且我自己弄，萬一被感染只要隔離我就好！

鋼鐵魏：（感動貌）我可以抱妳嗎！

清潔阿姨：不可以

魏智偉說，每次在急診幫疑似病人採檢完，清潔阿姨會全副武裝，把採檢站整個清潔消毒，讓下個採檢醫護更放心，也讓下個病人更安全，他寫著「清潔阿姨～有妳真好」。

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