集集特生中心4月因疫情休館 鎮長助攤商減半清潔費

清明連假集集支線雖有新的彩繪列車上路，但隨著疫情未消影響，農委會特有生物保育中心宣布4月1日起至4月30日開始休館，以降低群聚感染風險外，由於疫情已影響集集觀光小鎮的攤商營運，鎮公所祭出紓困方案，針對車站東側臨時攤販區清潔費給予減半收費，度過難關。

特生中心表示，為期1個月休館暫停參觀，一方面是降低群聚感染，一方面也進行場館改造及年度特展佈展，完成後將以全新風貌與大家見面；不過特生中心保育教育館旁，尚有一塊3.5公頃大面積的生態教育園區，因屬於戶外場地，目前生態池與自導式步道，種植不少台灣中低海拔600餘種原生植物，仍可供民眾輕鬆漫步參訪。

特生中心位在集集鎮，有一座靜態展示的保育教育館，詳細介紹台灣的生態系、特有的動植物、動物奇觀、台灣環境保育問題以及生命樹劇場等展場，館外還有一大片種植著各種生態系植物花草的生態教育園區及蝴蝶生態園，休館期間仍將對外開放，相關資訊可上官方FB粉絲團公告：https://www.facebook.com/ESRICEC/。