中市議員楊典忠送口罩內襯一周7000份索取一空 再追加

因應口罩實名制口罩至今仍供不應求，台中市議員楊典忠服務處發送延長使用口罩時間的「口罩內襯」，一周內7000份被索取一空，楊典忠表示，製造廠商願意再提供5000份內襯不織布，歡迎民眾到服務處索取。

今天到楊典忠服務處領取口罩內襯的許小姐說，戴口罩出去一趟就要丟掉，感覺很浪費，裝上口罩內襯後，回來沖洗一下就可以再用，延長原本口罩壽命，梁小姐說，口罩內襯是不織布材質，早晚清洗方便又好用，配合政府口罩一起使用，多一層防護自己也比較安心。

市議員楊典忠說，為了發送口罩內襯，他親自拍攝操作影片，民眾反映都說很好用、也很耐用，不到一周7000份就索取一空，今天愛心製造廠商願意再提供5000份內襯，歡迎民眾到服務處索取。