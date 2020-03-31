台中檢疫累積破萬人 台中限定防護包獨有溫度計

台中市累計居家檢疫及隔離人數突破1萬1千人，市長盧秀燕指出，市府正編列110年預算，各局處採取「開口契約」採購防疫物資，隨時因應防疫需求，做好整備。

民政局長吳世瑋今天在市政會議，針對台中市居家檢疫辦理情形進行專案報告。他指出，從1月下旬到3月30日為止，台中市累積居家檢疫達1萬1000多人，目前還有6500人居家檢疫。

盧市長指出，市府針對居家檢疫及隔離者提供關護包，台中限定納入溫度計丶電子書及廠商贊助多種食品等物資，再「fancy」(時尚)都比不上它。

中央日前突然宣布所有入境者一律進行居家檢疫，各縣市居家隔離及居家檢疫者數量暴增，導致市府關護包物資整備不及，盧市長強調，市府已追貨採購，目前全數補足，請民眾放心。