清明連假不知去哪？ 台中2日遊美食、打卡景點看這裡

清明連假將至，還沒規劃好出遊行程嗎？快來台中享受一趟「都會繽紛采風之旅」吧！台中市觀旅局推薦兩日遊程，讓民眾體驗舊城區歷史風情及都會區人文風采，從穿越今昔交錯、三代同堂的台中火車站，到各種新潮流行資訊匯集的逢甲夜市，感受兼具歷史懷舊與現代時的台中都會風情。

台中市觀旅局長林筱淇表示，台中「都會繽紛采風之旅」，體驗舊城區歷史風情行程從台中火車站出發，行經刑務所演武館、台中文學館、第五市場、春水堂四維創始店、中央書局、宮原眼科、帝國製糖廠台中營業所、最後到一中商圈。

沿途不要錯過春水堂的珍珠奶茶、知名洪瑞珍的三明治、第五市場懷舊美食、第二市場的肉燥飯、意麵及魚丸湯、自由商圈的太陽餅，還有人氣爆棚的宮原眼科冰品，以及第四信用合作社的冰淇淋。

第2日都會區繽紛風采遊程，由日籍建築大師伊東豊雄所設計的台中國家歌劇院出發，透過台中便捷的雙十公車路網，途經占地4.5公頃的科博館植物園，襯著熱帶雨林溫室前的巨大蝴蝶雕塑是打卡必備景點。