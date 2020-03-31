彰化進行長照機構群聚感染演練 薛瑞元：決戰在預防
國內新冠肺炎病例已達306例，國外也傳出多起長照機構群聚感染事件，衞福部常務次長薛瑞元今天上午到彰化縣彰化老人養護中心視察「長照機構疫情群聚感染事件演練」，薛瑞元說，透過演練一旦有確診個案才不會手忙腳亂，不過真正的決戰點還是在預防。
薛瑞元與彰化縣長王惠美等人視察彰化老人養護中心及國軍退除役官兵輔導委員會中彰榮譽國民之家辦理「彰化縣長照機構新冠肺炎群聚事件演練」工作，演練一旦長照機構若發現確診個案該如何進行隔離因應措施。
薛瑞元說，以國外長照機構發現有確診病患經驗，其死亡率很高，所以長照機構的預防措施及如果發生時如何應變特別重要，彰化縣此次演練很順暢，最近也會在各縣市陸續進行長照機構演練，大家都不希望發生個案，所以預防工作更重要。
王惠美表示，彰化縣住宿式長照機構共95家，工作人員有三千多人、住民有六千多人，為了確保工作人員及住民的健康，目前已禁止親友探視，今天透過演練，讓防護及應變更完善，也希望大家一起配合防疫。
而彰化縣也將從4月1日到7月14日全縣215所國中小學都禁止對外開放，包括不開放給民眾到校園運動等，王惠美說，因先前也有外縣市需要居家檢疫的民眾不待在家裡，卻還到學校運動等，造成大家的恐慌，所以有必要實施管制，避免校園感染。
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