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清境豪華民宿違建遭拆除　另處違建怕了先自毀

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣政府昨遣重機具至拆除仁愛鄉清境地區1處面積逾700平方公尺的豪華民宿違建，今原訂再拆另1處民宿違建，但該業者耳聞縣府將強拆已自行拆除。圖／南投縣政府建設處提供
南投縣政府昨遣重機具至拆除仁愛鄉清境地區1處面積逾700平方公尺的豪華民宿違建，今原訂再拆另1處民宿違建，但該業者耳聞縣府將強拆已自行拆除。圖／南投縣政府建設處提供

南投縣政府近年強化查報違建、增建，並規劃強力執行拆除，昨就派遣重機具至仁愛鄉清境地區拆除1處面積逾700平方公尺的民宿違法增建；今原訂再拆另1處民宿違建，但該業者耳聞縣府強拆決心，已自行拆除達「不堪使用」的程度。

建設處指出，違建事件層出不窮，南投又以觀光景區民宿為增加房間違法興建、增建狀況最為頻繁，近年串連地方公所加強查緝，只要發現違法施工就勒令停工，先要求補照，若未在期限內完成程序，即移送法辦，法院判決後就編列預算拆除。

而昨、今2天規劃拆除的民宿增建，就是公所與縣府合作查報案件，建設處使用管理科表示，去年獲查報仁愛鄉清境春陽段有2處民宿違法增建，後續依法要求停工、發出補照通知單，但業者未能完成相關補正，移送地檢署偵辦，列管拆除。

經南投地方法院判決確定後，去年就編列相關拆除預算，並規劃再昨、今2天進行強制拆除，其中昨拆除的豪華民宿違法增建面積逾700平方公尺，面積不小，因此會同當地警方，並派遣重機具強力執行，完成拆除至不堪使用才離去。

今原訂再拆除另1處民宿違法增建，使管科表示，該違建面積較小，而該業者耳聞縣府強力執行拆除違建，已自行拆除違法增建外牆約84平方公尺，以及屋頂約150平方公尺，經現場確認已達不堪使用程度，今就未再派重機具前往拆除。

針對強力執行拆除違建，建設處則表示，政府拆除違建的決心不變，僅是強力執行順序有先後而已，其中清境地區民宿違建更是重點查報地區，營建署也特別予以列管，若有違建情事絕對優先強制拆除，呼籲業者或民眾切勿心存觀望而觸法。

南投縣政府昨遣重機具至拆除仁愛鄉清境地區1處面積逾700平方公尺的豪華民宿違建，今原訂再拆另1處民宿違建，但該業者耳聞縣府將強拆已自行拆除。圖／南投縣政府建設處提供
南投縣政府昨遣重機具至拆除仁愛鄉清境地區1處面積逾700平方公尺的豪華民宿違建，今原訂再拆另1處民宿違建，但該業者耳聞縣府將強拆已自行拆除。圖／南投縣政府建設處提供
南投縣政府昨遣重機具至拆除仁愛鄉清境地區1處面積逾700平方公尺的豪華民宿違建，今原訂再拆另1處民宿違建，但該業者耳聞縣府將強拆已自行拆除。圖／南投縣政府建設處提供
南投縣政府昨遣重機具至拆除仁愛鄉清境地區1處面積逾700平方公尺的豪華民宿違建，今原訂再拆另1處民宿違建，但該業者耳聞縣府將強拆已自行拆除。圖／南投縣政府建設處提供

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