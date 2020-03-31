南投醫院停車難 縣府計畫在牛運堀大排增設停車場
衛福部南投醫院周邊停車常一位難求，南投縣長林明溱今天上午會勘，決定在復興路往彰南路的牛運堀大排增設停車場，方便民眾就醫停車。
牛運堀排水渠道流經南投醫院旁，目前復興路往華陽路方向，正進行「城鎮之心計畫－南投縣貓羅溪中游段生態及生活廊道」第二期工程，工程內容包括新設橋欄、河道底改善、既有駁坎砌石、沿岸新種植栽、標線型人行道劃設、既有階梯整修等水岸景觀及人行空間改善，未來將成為南投市休憩散步的景觀步道。
林明溱表示，南投醫院周邊停車空間不足，民眾就醫常找不到車位，只能在附近一直繞，非常不方便，縣府會儘快籌措經費進行規劃設計，在牛運堀大排增設停車場，方便民眾就醫。
新建停車場規劃在復興路往彰南路方向的牛運堀大排，先整治排水溝，再透過加蓋方式新建停車場，讓民眾就醫有更多停車位。
縣議員張維華說，南投醫院每天有許多民眾就醫，周邊停車一直是個困擾，不僅出入車輛多，看診民眾也找不到地方停車，建議將來停車場以就醫民眾優先使用，以免發生被鄰近住家停滿、就醫民眾還是沒得停的情形。
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