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沙鹿之翼和希望之翼人行景觀陸橋夜間照明　會勘後改善

聯合報 / 記者游振昇/台中即時報導
前立委顏寬恒和台中市副議長顏莉敏昨晚邀台中市建設局養工處人員，會勘沙鹿之翼和希望之翼人行景觀陸橋夜間照明問題。圖／副議長顏莉敏服務處提供
前立委顏寬恒和台中市副議長顏莉敏昨晚邀台中市建設局養工處人員，會勘沙鹿之翼和希望之翼人行景觀陸橋夜間照明問題。圖／副議長顏莉敏服務處提供

台中市副議長顏莉敏與前立委顏寬恒昨晚邀台中市府建設局養工處等單位，針對「沙鹿之翼」以及「希望之翼」二座沙鹿地區最大的人行景觀陸橋現場會勘，希望盡速解決橋上照明、改善陸橋燈飾設備，維護行人安全等問題，養工處表示，會先修復橋上和外觀損壞的燈具，再視夜間照明情形檢討改善。

副議長顏莉敏表示，沙鹿之翼與希望之翼，二座陸橋分別在沙鹿二個重要的交通樞紐，沙鹿之翼在台灣大道、三民路、中山路交叉口，是一個五叉路口，車流量大；希望之翼橫越中清路，是旅客步出台中國際機場後必經道路，一旁還有公明國中，學生上下課也都會利用此陸橋，更是旅客來台中很重要的「門面」；但陸橋燈飾年久失修，加上使用LED燈、陸橋高度高、車流量大，維護困難、維修成本高，讓這二個重要地標「退色了」，也讓市容大打折口，橋上照明設備也多有損壞，對於夜歸民眾也是一大隱憂。

顏寬恒表示，希望之翼是民國99年他父親顏清標擔任立委時，因當時台中航空站旅客人數日漸增加，加上當地又有公明國中，學生上下課必須穿越中清路，十分危險，所以向交通部積極爭取興建陸橋，除了因應民眾通行，也作為台中國際機場的門面，讓市容更加美觀；而這個陸橋也十分特別，自行車也能通行，是為了公明國中的學生而特別設計，景觀陸橋總長162.8公尺，耗資8463萬元，經過3年規畫與施工，103年完工啟用。當年顏清標為了爭取興建陸橋的費用，邀時任交通部長毛治國到現場會勘，會議當中路口碰巧發生車禍，現場所有人當下也了解陸橋的重要性，所以迅速答應補助經費。

沙鹿之翼歷史更久，也是顏清標擔任立委時爭取，民國97年縣市合併前完工啟用，當時也是為了鄰近的沙鹿高工以及竹林國小師生安全而爭取新建，長度約200公尺，高度將近36公尺的景觀陸橋，總經費6600多萬，也是外地人造訪沙鹿最顯眼的地標。

養工處表示，第一階段將先修復陸橋損壞的燈具，修復後再看夜間照明情形，決定改善方向。

前立委顏寬恒和台中市副議長顏莉敏昨晚邀台中市建設局養工處人員，會勘沙鹿之翼和希望之翼人行景觀陸橋夜間照明問題。圖／副議長顏莉敏服務處提供
前立委顏寬恒和台中市副議長顏莉敏昨晚邀台中市建設局養工處人員，會勘沙鹿之翼和希望之翼人行景觀陸橋夜間照明問題。圖／副議長顏莉敏服務處提供
前立委顏寬恒和台中市副議長顏莉敏昨晚邀台中市建設局養工處人員，會勘沙鹿之翼和希望之翼人行景觀陸橋夜間照明問題。圖／副議長顏莉敏服務處提供
前立委顏寬恒和台中市副議長顏莉敏昨晚邀台中市建設局養工處人員，會勘沙鹿之翼和希望之翼人行景觀陸橋夜間照明問題。圖／副議長顏莉敏服務處提供

修復 顏清標

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