疫情攻宅經濟 微熱山丘推春日好食光搶網購商機
新冠肺炎疫情衝擊消費，知名鳳梨酥微熱山丘也因應防疫，推出「春日好食光」活動，即日起於官方網站指定5月8前到貨，且消費滿500元即享免運費，讓民眾透過簡單操作即可下單，不出門就能品嘗微熱的甜蜜滋味。
新冠肺炎疫情期間，民眾減少外出，對觀光餐飲業造成嚴重衝擊。微熱山丘也推出商品網購滿額免運費，可幫忙寄送親友，搶攻宅經濟。
微熱山丘除了經典鳳梨酥、蜜豐糖脆蛋糕，到全球果實計劃的各式甜點，以真材實料呈現美味。人氣甜點蘋果酥，以糖漬慢煮的方式，將紅玉蘋果果丁的色澤與清脆口感，完美封存於深紅色的蘋果醬中，經過加溫烘烤的蘋果酥，淡雅香氣與酸甜的口感，是最佳下午茶選擇，又有平安的寓意，搭配日月潭紅玉紅茶，可品嘗道地台灣美味，贈送親友也有祝福健康平安的好彩頭。
微熱山丘推出限時「春日好食光」活動，民眾不用外出，也能透過官網訂購產品，並可指定到貨日期與到貨地點。甜點之外也有微熱山丘精選的台灣茶可以做搭配，有了完美組合隨處都可以品嚐輕鬆的下午茶。不便出門拜訪，微熱山丘的網購宅配功能也可直接寄送給台灣地區的親友，表達關懷。相關商品資訊，可上微熱山丘官網：https://shop.sunnyhills.com.tw/index
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