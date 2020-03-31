空氣傳播的假訊息仍流傳 如草木皆兵

最近網路流傳一則「為什麼外面沒有人，也要戴口罩」的訊息，指噴嚏液體可在空氣中擴散8公尺，病毒可懸浮24小時，也引起民眾對政府的「健康人不用戴口罩」的質疑。不過，也隨即被糾正有誤，認為是疑似散布新冠肺炎可以藉由空氣，24小時內傳染的謠言。

這則訊息繼續在傳播，不少人看到後都緊戴口罩，也要求就學的孩子出門、上課一定要戴口罩，不能脫下。

這則有誤的訊息是指，噴嚏液體的速度是每秒35公尺（35m/s），隨距離衰竭、2公尺後就沒有速度，但空氣中可擴散約8公尺，並且病毒可懸浮24小時。訊息中說，意思就是「你出去就要戴口罩，別以為外面沒有人就可以偷懶，誰也不知道24小時內，有多少人經過。」

「Cofacts 真的假的」在網站上指出錯誤處，「依據WHO與疾管署說明，新型冠狀病毒並非透過空氣傳染，應是透過飛沫傳染。飛沫傳染冠狀病毒的可能範圍約2公尺內，而非文內所提可達8公尺或更多。」（引自https://cofacts.g0v.tw/article/33wq2lwzvbi4p ）

記者連日來接到這一訊息，提醒出門戴口罩，也有政界人士談到打噴嚏要用手臂衣袖遮住，引用類似訊息。有位理髮師說，日前有顧客來理頭髮，說起這則訊息，要求店內另1名沒戴口罩的人客也要戴上口罩，感覺上有如草木皆兵。