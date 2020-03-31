快訊

北部1名大學生疑確診 校方已要求接觸者自主管理

我的情慾不是你的A片！「復仇式色情」產業恐觸法

空氣傳播的假訊息仍流傳 如草木皆兵

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
新冠肺炎疫情緊張，大多數民眾在搭乘大眾運輸工具時都會戴上口罩。圖／本報資料照片
新冠肺炎疫情緊張，大多數民眾在搭乘大眾運輸工具時都會戴上口罩。圖／本報資料照片

最近網路流傳一則「為什麼外面沒有人，也要戴口罩」的訊息，指噴嚏液體可在空氣中擴散8公尺，病毒可懸浮24小時，也引起民眾對政府的「健康人不用戴口罩」的質疑。不過，也隨即被糾正有誤，認為是疑似散布新冠肺炎可以藉由空氣，24小時內傳染的謠言。

這則訊息繼續在傳播，不少人看到後都緊戴口罩，也要求就學的孩子出門、上課一定要戴口罩，不能脫下。

這則有誤的訊息是指，噴嚏液體的速度是每秒35公尺（35m/s），隨距離衰竭、2公尺後就沒有速度，但空氣中可擴散約8公尺，並且病毒可懸浮24小時。訊息中說，意思就是「你出去就要戴口罩，別以為外面沒有人就可以偷懶，誰也不知道24小時內，有多少人經過。」

「Cofacts 真的假的」在網站上指出錯誤處，「依據WHO與疾管署說明，新型冠狀病毒並非透過空氣傳染，應是透過飛沫傳染。飛沫傳染冠狀病毒的可能範圍約2公尺內，而非文內所提可達8公尺或更多。」（引自https://cofacts.g0v.tw/article/33wq2lwzvbi4p ）

記者連日來接到這一訊息，提醒出門戴口罩，也有政界人士談到打噴嚏要用手臂衣袖遮住，引用類似訊息。有位理髮師說，日前有顧客來理頭髮，說起這則訊息，要求店內另1名沒戴口罩的人客也要戴上口罩，感覺上有如草木皆兵。

口罩 新冠肺炎

延伸閱讀

日本自衛隊員確診新冠肺炎 營區部隊首例

巴西總統無視疫情危機 與衛生當局唱反調

謠傳蘆洲店家染疫 轉傳者送辦

蘆洲有人造謠商圈染疫 警察要找散布謠言物流男

相關新聞

清境豪華民宿違建遭拆除　另處違建怕了先自毀

南投縣政府近年強化查報違建、增建，並規劃強力執行拆除，昨就派遣重機具至仁愛鄉清境地區拆除1處面積逾700平方公尺的民宿違...

空氣傳播的假訊息仍流傳 如草木皆兵

最近網路流傳一則「為什麼外面沒有人，也要戴口罩」的訊息，指噴嚏液體可在空氣中擴散8公尺，病毒可懸浮24小時，也引起民眾對...

中部蜂蜜看好 南部來搶地盤

彰化縣社頭鄉「黃金蜂園」蜂農黃宥嘉和黃進森兄弟因父親年紀大，10年前返鄉接手養蜂，黃宥嘉說，面對氣候變遷大，去年因暖冬和荔枝椿象危害沒蜜可採，今年花況好，連南部蜂農都轉戰中部養蜂，讓中部蜂農也面對競爭，要建立承受風險的機制。

無處表演 捐助大減 惠明盲校、草屯創世受困愁錢

新冠肺炎疫情衝擊景氣，私立惠明盲校學生樂團接不到表演機會，愛心人士認養學生又減少1至2成，學校心急，台中市農會昨天到惠明盲校捐出10萬元，如同及時雨；創世基金會草屯院也面臨勸募困境，除強化義賣機制外，還與雲林樂米工坊合作，在母親節前推出禮盒增加院收。

戶外活動續辦 彰化環遊趣4月1日起報名

彰化縣環保局舉辦的「親子共學-探索彰化環遊趣」活動，結合知性與遊趣，連續3年報名都是秒殺，今年則結合公益，每人環遊必須捐100元供社會救助金專戶，今年活動共有5個主題，涵蓋生態保育、水質調查、人文歷史、惜食議題等面向，共有41梯次、2400名額，4月1日起開放網路報名。

農會粉專助青農行銷 社頭芭樂銷海外

青農開創農村新契機，彰化縣社頭鄉盛產芭樂和龍眼蜜等，社頭農會粉專和社頭鄉農會總幹事蕭浚二最近在臉書開青農系列專欄為青農行銷，除了芭樂打入大陸等海外市場，產銷班不乏百萬農民，還有在地龍眼蜜也深受喜愛。

福興溫泉4月17日完工 業者：壓力很大

南投縣政府開發埔里鎮福興溫泉區取代廬山溫泉，溫泉井已完成開鑿，公共工程也大致完成，預計4月17日竣工。縣府表示，36家廬山業者符合讓售資格，4家放棄，其餘用地最快在年底標售；而業者期待入駐，卻又憂心後續貸款負擔沉重。

日月潭九蛙全露 站基座要罰

日月潭近來水位持續下降，瀕臨水域停航的警戒水位。台電大觀電廠表示，昨天水位雖回到標高743公尺，但如果再下降1至2公尺，將通知日月潭國家風景區及船家開始做好部分停航的準備。

彰化國中小校園4月起不開放 民眾不能入內運動

新冠肺炎疫情持續升溫，彰化縣府今天宣佈縣內國中小學校園4月1日起至7月14日禁止對外開放，包括不開放給民眾到校園運動，縣...

善水國中小學兒童節活動 分艙分流落實防疫

台中市梧棲區善水國中小學今天辦兒童節活動，防疫落實，人人戴口罩，分艙分流進行活動，活動也改採戶外，表演者距離拉大。

台中大里新仁路車禍頻仍 市府研究限制大型車通行時間

台中市大里區的新仁路與永豐路口日前發生大貨車撞上機車的車禍，造成一死一傷，由於當地屢有車禍發生，地方人士上午邀市府交通局...

防疫競賽無上限 中市地政所發明腳踩「取號機」

因應新冠肺炎疫情，各地推出防疫措施如同競賽。台中市中興地政事務研發取號機腳踏功能，以腳踩踏板方式取號，標榜提供民眾「腳來...

熱門新聞

竹南鎮好康大放送 9400人將收到最大兒童節禮物

被稱「台灣百慕達」又髒亂 永和人爆氣：哪有那麼差

嘉市中山路4月1日科技執法 公告9處裝卸貨專用車位

世界僅約千隻江豚 4個多月已3隻死在苗栗海邊

幼兒不必離開學區 嘉義縣增3間國小附幼

整合住戶意見4年還協助找店面 永和永貞路都更今動工

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。