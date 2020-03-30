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彰化國中小校園4月起不開放 民眾不能入內運動
新冠肺炎疫情持續升溫，彰化縣府今天宣佈縣內國中小學校園4月1日起至7月14日禁止對外開放，包括不開放給民眾到校園運動，縣府教育處長陳逸玲表示，希望大家共體時艱，以減少群聚感染風險。
陳逸玲表示，4月1日起國中小學校園在放學後就實施門禁，關閉大門，民眾不能入內跑步或打球等， 希望社區民眾改利用社區其他戶外空間、公園、運動場，共同守護校園安全。
校園場館除出借國家考試、檢定考試及影響學生升學權益的活動外，不得外借場地也延長到7月14日，而先前教育處請各校延後辦理國內外交流、校外教學及畢業旅行至5月，因應疫情也決定全面擴大防疫措施，畢旅及交流活動等再延到7月14日後，希望讓校園防疫無缺口。
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