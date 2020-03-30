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台中大里新仁路車禍頻仍 市府研究限制大型車通行時間

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市大里區的新仁路車禍頻仍，地方人士齊聚要求市府應協助改善。圖／市議員林德宇提供
台中市大里區的新仁路車禍頻仍，地方人士齊聚要求市府應協助改善。圖／市議員林德宇提供

台中市大里區的新仁路與永豐路口日前發生大貨車撞上機車的車禍，造成一死一傷，由於當地屢有車禍發生，地方人士上午邀市府交通局和警方前往會勘，要求市府應協助改善。

包括市議員林德宇、李天生、李麗華、張玉嬿和大里區新仁里長陳正恭、立仁里長鄭伯奇等都前往；立德里長江和樹也推著曾在內新橋車禍受傷成為植物人的胡姓小妹妹露面， 並高舉布條要求禁止大貨車進出。

現場有民眾高呼「用路安全、馬上改善」林德宇等人則指出，當地連續發生重大傷亡車禍，嚴重威脅居民安全，主管機關應重視。

他們說，目前新仁九街已禁止砂石車進入，新仁路、永豐路口至內新橋段則限制砂石車、聯結車出入；不過通往大里工業區方向並未管制，大型車輛在新仁路和永豐路口轉彎時，因路寬不足，容易跨越到對向車道發生事故。

出席的市府交通局主任必書郭志文說，新仁路大型車輛進出時段已限制為上午7時至9時，下午4時至6時的尖峰時段，除了會請警方嚴加執法取締違規，另也將研究把禁行時段延長。

另則是進行路口交通標誌、標線的調整， 將路口停止線退縮，距離路口遠些，提供大貨車更寬廣轉彎空間，避免發生車禍。

車禍 砂石 植物人

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