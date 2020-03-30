善水國中小學兒童節活動 分艙分流落實防疫

台中市梧棲區善水國中小學今天辦兒童節活動，防疫落實，人人戴口罩，分艙分流進行活動，活動也改採戶外，表演者距離拉大。

中市善水國民中小學，今天舉辦慶祝兒童節廣達設計成果展演與防疫大作戰知性務實活動，因應新冠肺炎疫情，活動改採校內且分艙分流方式進行，只邀請指導補助及贈送單位財團法人廣達文教基金會科創處長廖靜如、經理吳亦婕、南投縣光華國小吳青陵老師、美仁里陳建良里長、在地草湳里林槐庭里長及緊臨學校好鄰龍安宮王先知主委與會，分階段歡樂慶祝。

活動從下午2點開始，廣達設計成果展演，開幕表演活動改在戶外保持距離遠距表演，同時分批分流移至不同室內展場，此次的設計學習計畫主題為「Ｌ∞」（愛無限大）-帶領校內職員一起成長學習，讓學生可以有不同以往的教室風景，成為課堂的主人。

下午4點開始「慶祝兒童節與防疫大作戰」活動，先由美仁里長陳建良致贈每位教職員生額溫卡，叮嚀孩子珍惜資源，成為有用的人；校長李昭嫻分發師生一起DIY完成的「防疫暖心包」，內含「口罩暫存收納夾、口罩、簡易額溫卡、濕紙巾、袖珍面紙、乾洗手噴霧、肥皂、營養餅乾、保久乳、文具、環保餐具及束口袋」等12項實用防疫物資，因應疫情影響移至戶外，且都由代表領取，展現學校與社區是共生共學共創的生命共同體。