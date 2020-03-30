去年沒蜜採 今年中部花況好南部蜂農也來搶地盤

彰化縣社頭鄉「黃金蜂園」蜂農黃宥嘉和黃進森兄弟因父親年紀大，十年前返鄉接手養蜂，黃宥嘉說，面對氣候變遷大，農民愈來愈靠天吃飯，去年因暖冬和荔枝椿象危害沒蜜可採，今年花況好，連南部蜂農都轉戰中部養蜂，讓中部蜂農也面對競爭，所以蜂農也要建立承受風險的機制。

社頭鄉農會總幹事蕭浚二說，相較去年幾乎沒蜂蜜可採，中部今年大家都加強防治荔枝椿象蟲害，而過年後氣溫下降，又有雨水，所以今年中部龍眼花開得好，至少已開六成，預計中部今年蜂蜜產量會比較足夠，相較下今年南部龍眼開花率低，因過年前後沒雨水，欠缺水份，南部龍眼花開花率甚至只達二成。

黃宥嘉說，面對氣候變遷大，蜂蜜只會愈來愈少，很慶幸老天爺今年還留一口飯給蜂農吃，但也得面對南部等其他蜂農轉移陣地到中部「搶地盤」的競爭，蜂農也應有「大家都有一口飯吃的觀念」，放置蜂箱不要太密集，以免造成過度競爭的欠收。

「調節養蜂規模很重要」黃宥嘉說，在採蜜之前就要事先預估花況，再決定養蜂規模，以免欠收時血本無歸，不能每次只想要政府補助，這樣緩不濟急，蜂農也可加強生產蜂王乳、花粉、蜂膠等副產品，增加收入也能分攤掉短期的風險。