避免原位癌擴大癌化 醫鼓勵用國健署免費檢查及早發現

台中市大里仁愛醫院分析去年施做的3000個大腸鏡檢查個案，總計診斷出125位大腸癌患者，其中僅5分之1，也就是26人幸運屬於早期的原位大腸癌，可以用內視鏡直接切除，免於接受手術、化療或放射治療。

大里仁愛醫院消化內科主任何尉旗說，原位癌的臨床症狀就是「沒症狀」會發現它都是因為糞便篩檢、健康檢查、家族史因素來院檢查時意外發現，找到了問題。

他說，大腸癌是大腸內的腺性瘜肉癌化而成，早期是無症狀的，但可藉由定期接受篩檢，早期發現，將腺性瘜肉切除，就不會有機會進化成大腸癌。

民眾可以善用國民健康署提供50至74歲民眾每2年1次糞便潛血檢查或透過健康險查，以即早發現病灶、癌症或其他癌前病變，即時介入控制、治療或預防疾病的發生。

何尉旗說，一名36歲男患者沒有任何疾病史跟症狀，受檢的原由是因為太太看到某位名人罹患大腸癌的新聞後，堅持要他來健檢。過程中發現一顆巨大的扁行型瘜肉赫然出現在橫結腸，經採用黏膜切除術切除，已解決潛在惡化風險。後來的病理報告也顯示為原位癌，也就是惡性細胞還侷限在黏膜層，目前只需定期追蹤。

他說，身體只要組織出現在不應該出現的地方都可以稱為瘜肉，其中有許多是與大腸癌相關的腺性瘜肉，檢查過程中可直接切除，避免後患。