「不要虧就是贏」 台中頂級餐廳推便當進軍高鐵站

受疫情影響，台中市頂級粵菜餐廳「与玥樓」加快了推出便當和網路銷售的腳步，除了已推出的4款精選便當，5月還展開網路銷售。總經理賴宣勳坦言，疫情讓第一季營收腰斬，推出便當是市場有此需求，他們也只求「不要虧就是贏」。

与玥樓是台中市近4年來少見的頂級餐廳，餐廳裡最貴包廂要花上6萬元，客單價從1000元到1800元，年營業額上億元。面對這波疫情，負責人曲聲揚已向員工許諾，不裁員、不減薪、不放無薪假，除了要度過難關，也要等待疫情一結束，能做好迎接報復性消費的準備。

除了對員工好，与玥樓此次推出的便當也都從店裡原有的菜色分食而來，等同店內消費的等級。

与玥樓行政主廚許文光曾任「寒舍集團」首席廚師，更是寒舍創辦人蔡辰洋家宴指定私廚，精湛廚藝征服許多政商名流。他說，這4款便當是招牌三寶飯、玫瑰油雞飯、人氣燒鴨飯和花菜干蒸鮮活石斑魚，除了米是選用泰國香米，所有食材也都精心挑選。以活石斑魚而言，都是每天新鮮宰殺，並整尾分食至便當。

賴宣勳說，每款便當都只要198元，且距離餐廳3公里、一次購買3個以上，就可免費外送；顧客來店自取「買10送1」。因為料好味香，曾吸引企業人士一口氣訂購50份外送至醫院向醫護致敬，目前單日銷售已達800份，並進軍烏日高鐵站開賣。