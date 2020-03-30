影／社頭農會粉專強打百萬青農 多吃芭樂有助抗疫

青農開創農村新契機，彰化縣社頭鄉盛產芭樂和龍眼蜜等，社頭鄉農會粉絲團最近在臉書開青農系列專欄為青農行銷，除了芭樂打入大陸等海外市場，產銷班不乏百萬農民，還有在地龍眼蜜也深受喜愛。

社頭農會粉專和社頭鄉農會總幹事蕭浚二臉書最近強打青農返鄉務農的故事，蕭浚二說，希望讓大家看到青農的努力，既而成為社頭鄉農產主顧。

「芭樂富含維他命C、鐵質、抗氧化等，最近要多吃芭樂有益健康來防疫」蕭浚二說，農會致力於輔導農民提升技術與品質，以往夏季要種出高品質的芭樂比較困難，青農也試著克服技術問題增加生產夏季芭樂，讓大家一年四季都有芭樂可吃。

社頭產銷班26班班長陳建裕說，去年社頭芭樂更出口到大陸東北，即使一台斤60元，外加近200元運費，大陸都願意採購台灣農產品，甚至還有當地電視台節目來台採訪社頭芭樂，現在產銷班內青農六成是大學生，還有二位碩士，只要農產品品質提升，收入穩定，就會吸引愈來愈多青農返鄉。

芭樂青農翁聰敏以前跟著父親種檳榔，十幾年前發現檳榔產業已沒落，而轉種芭樂，雖然也曾因市場大崩盤損失慘重，但他們發現只要品質好，相對能減少崩盤衝擊，即使市價每台斤20、30元，但他們因品質受盤商肯定，市價都能維持在每台斤50元。

而夏季芭樂因果實成長快，果實比較不紮實，沒像秋冬的芭樂那麼脆甜，翁聰敏、陳建裕等人則調整肥料，夏天肥料中氮肥要少，鈣、鉀、鎂要多一點，並用酵素液肥等，提升芭樂品質。