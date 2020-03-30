快訊

觀光局主管害下屬及5歲幼兒染疫 交通部拔官降職

中風引發器官衰竭 郝柏村三總病逝享嵩壽101歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／社頭農會粉專強打百萬青農 多吃芭樂有助抗疫

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
社頭農會粉專和社頭鄉農會總幹事蕭浚二（左)臉書最近開青農系列專欄為青農行銷，芭樂農陳建裕（左二 )、翁聰敏（右一 )等人也突破技術問題，種夏季芭樂要讓大家一年四季都有好吃芭樂可吃。記者林宛諭／攝影
社頭農會粉專和社頭鄉農會總幹事蕭浚二（左)臉書最近開青農系列專欄為青農行銷，芭樂農陳建裕（左二 )、翁聰敏（右一 )等人也突破技術問題，種夏季芭樂要讓大家一年四季都有好吃芭樂可吃。記者林宛諭／攝影

青農開創農村新契機，彰化縣社頭鄉盛產芭樂和龍眼蜜等，社頭鄉農會粉絲團最近在臉書開青農系列專欄為青農行銷，除了芭樂打入大陸等海外市場，產銷班不乏百萬農民，還有在地龍眼蜜也深受喜愛。

社頭農會粉專和社頭鄉農會總幹事蕭浚二臉書最近強打青農返鄉務農的故事，蕭浚二說，希望讓大家看到青農的努力，既而成為社頭鄉農產主顧。

「芭樂富含維他命C、鐵質、抗氧化等，最近要多吃芭樂有益健康來防疫」蕭浚二說，農會致力於輔導農民提升技術與品質，以往夏季要種出高品質的芭樂比較困難，青農也試著克服技術問題增加生產夏季芭樂，讓大家一年四季都有芭樂可吃。

社頭產銷班26班班長陳建裕說，去年社頭芭樂更出口到大陸東北，即使一台斤60元，外加近200元運費，大陸都願意採購台灣農產品，甚至還有當地電視台節目來台採訪社頭芭樂，現在產銷班內青農六成是大學生，還有二位碩士，只要農產品品質提升，收入穩定，就會吸引愈來愈多青農返鄉。

芭樂青農翁聰敏以前跟著父親種檳榔，十幾年前發現檳榔產業已沒落，而轉種芭樂，雖然也曾因市場大崩盤損失慘重，但他們發現只要品質好，相對能減少崩盤衝擊，即使市價每台斤20、30元，但他們因品質受盤商肯定，市價都能維持在每台斤50元。

而夏季芭樂因果實成長快，果實比較不紮實，沒像秋冬的芭樂那麼脆甜，翁聰敏、陳建裕等人則調整肥料，夏天肥料中氮肥要少，鈣、鉀、鎂要多一點，並用酵素液肥等，提升芭樂品質。

翁聰敏的芭樂去年獲中部地區芭樂評鑑第二名，夫妻除了和盤商契作，也在家門口自產自銷，已建立口碑，更接受團體預約觀光果園採果，還配合食農教育，建立小農多元行銷通路。

社頭農會粉專和社頭鄉農會總幹事蕭浚二（右二)臉書最近開青農系列專欄為青農行銷，芭樂農陳建裕（右一 )、翁聰敏（左二 )等人也突破技術問題，種夏季芭樂要讓大家一年四季都有好吃芭樂可吃。記者林宛諭／攝影
社頭農會粉專和社頭鄉農會總幹事蕭浚二（右二)臉書最近開青農系列專欄為青農行銷，芭樂農陳建裕（右一 )、翁聰敏（左二 )等人也突破技術問題，種夏季芭樂要讓大家一年四季都有好吃芭樂可吃。記者林宛諭／攝影

青農 農民 食農教育

延伸閱讀

疫情影響惠明盲校認養人減少 台中市農會捐10萬

食米宅配增2倍…富里農會：存量夠 歡迎採購

食米宅配銷售增2倍 富里農會：存量夠不怕買

改善芭樂採運品管 再銷美不遲

相關新聞

影／社頭農會粉專強打百萬青農 多吃芭樂有助抗疫

青農開創農村新契機，彰化縣社頭鄉盛產芭樂和龍眼蜜等，社頭鄉農會粉絲團最近在臉書開青農系列專欄為青農行銷，除了芭樂打入大陸...

年年秒殺 彰化環遊趣今年報名要捐100元做公益

彰化縣環保局舉辦的「親子共學-探索彰化環遊趣」活動，由於結合知性與遊趣，連續3年報名都是秒殺，今年則結合公益，每人環遊必...

鹿港天后宮文物展 鳳輦、銅爐、燭臺亮相

彰化縣鹿港天后宮特別於媽祖聖誕前夕在香客大樓舉辦鹿港天后宮文物展，展期到4月19日，天后宮主委張偉東說，展出包括有天后宮往湄洲祖廟進香謁祖時所置的銅爐「宣德爐」，還有石雕名匠師蔣馨的石製香爐等，民眾可利用連假到天后宮品味這些珍貴館藏。

疫情影響勸募受挫 草屯創世「樂米禮盒」義賣盼支持

新冠肺炎疫情蔓延全球，我國疫況也升溫，機關團體為防疫停辦大型活動，公益單位也受影響；創世基金會草屯院坦言，近年景氣低迷，...

疫情影響惠明盲校認養人減少 台中市農會捐10萬

新冠肺炎疫情造成無薪假人數多，又因不景氣，私立惠明盲校學生樂團今年接不到表演機會，愛心人士認養學生又減少一至二成，學校心...

鹿港天后宮文物展 鳳輦、銅爐、憨番燭臺均亮相

彰化縣鹿港天后宮特別於媽祖聖誕前夕在香客大樓舉辦鹿港天后宮文物展，展期到4月19日，天后宮主委張偉東說，展出包括有天后宮...

宅在家喜「閱」 中市圖館看電子書、借書大增

新冠肺炎疫情還看不到盡頭，卻帶來圖書館電子借閱書籍開長紅，台中市圖書館統計今年1到2月使用線上電子書比去年多了4成，2月借書量也多了4成，從借書種類也可出民眾在疫期的心情。借書人說：「看不到的敵人最可怕」在家讀書最好！

民宿業者網購額溫槍 寄來的是溫度計

疫情期間，買額溫槍竟也被詐！彰化縣鹿港鎮民宿業者吳志忠上網買額溫槍一個1580元，下訂後竟寄來一個溫度計和一迷你瓶酒精，上網要再詢問卻被封鎖，氣得大罵「騙災難財真的很沒良心」。

青梅產量回穩 南投開班「食」驗

南投縣進入青梅採收期，揮別去年歉收陰霾，今年產量回穩；信義農會已啟動收購，縣農會昨委由國姓農會每周3天收購竿採青梅，昨以每公斤20元收購，後續依市場價格調整。

風雲社團／診所醫師「周二會」 吃消夜交換經驗

在台中市有一群診所醫師組成「周二會」，22年來，持續每周二見面吃一頓消夜，大家在聚會裡交換經驗、暢所欲言，藉此放鬆了心情並一起成長，彷彿是他們人生的後花園。

天涼 台中推99元泡湯優惠 購買禮券滿額再送好禮

昨天天氣轉涼，台中市觀光旅遊局表示，台中溫泉業者現正推出利多好康，泡湯只要99元、購買禮券滿額再送台中好禮，還有各種住宿優惠，抽獎活動，業者加強防疫措施，遊客可安心入住。台中市溫泉觀光協會和台中市觀旅局推出的泡湯優惠到4月30日，神木谷假期大飯店和麒麟峰溫泉會館等家推出每家限量50名99元泡湯優惠。

中市府防疫升級 聯合洽公區集中一樓通風好

新冠肺炎疫情持續，台中市政府4月1日起，在台灣大道市政大樓文心樓1樓及陽明市政大樓1樓中庭，設置聯合洽公專區，民眾不必搭...

熱門新聞

桃園2區間測速路段明天上路 汽機車駕駛要小心了

紐西蘭總理拍的口罩機器 原來是MIT

金山老街再次「中槍」 商家憂雪上加霜怨快沒飯吃了

竹南鎮好康大放送 9400人將收到最大兒童節禮物

被稱「台灣百慕達」又髒亂 永和人爆氣：哪有那麼差

台南推出第一台廢電池回收機 用廢電池可以換口罩

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。