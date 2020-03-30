快訊

觀光局主管害下屬及5歲幼兒染疫 交通部拔官降職

中風引發器官衰竭 郝柏村三總病逝享嵩壽101歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

年年秒殺 彰化環遊趣今年報名要捐100元做公益

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣環保局舉辦的「親子共學-探索彰化環遊趣」活動，今天在縣府中庭為這項活動舉辦啟動儀式，縣長王惠美（右2）由環保局長江培根（右1）陪同參觀彰化縣野鳥學會攤位。記者劉明岩／攝影
彰化縣環保局舉辦的「親子共學-探索彰化環遊趣」活動，今天在縣府中庭為這項活動舉辦啟動儀式，縣長王惠美（右2）由環保局長江培根（右1）陪同參觀彰化縣野鳥學會攤位。記者劉明岩／攝影

彰化縣環保局舉辦的「親子共學-探索彰化環遊趣」活動，由於結合知性與遊趣，連續3年報名都是秒殺，今年則結合公益，每人環遊必須捐100元做公益，所得捐做社會救助金專戶，今年活動共有5個主題，涵蓋生態保育、水質調查、人文歷史、惜食議題等面向，共有41梯次、2400名額，4月1日起開放網路報名。

環保局今天在縣府中庭為這項活動舉辦啟動儀式，邀請遊程中的主辦單位參與，彰化縣長王惠美化身為田野調查員，騎著腳踏車進場，為活動揭開序幕。王惠美說，因為疫情的關係，縣府也一直在評估，參照公眾集會因應指引的六大風險評估後，因為活動都是在戶外，且人數並不是很多，因此延續辦理這項活動。

王惠美說，「親子共學-探索彰化環遊趣」活動的遊程，包括「蝶花朵朵~水漾東螺」、「鳥鳴山更幽~生態點點名」、「那就是消失秘密」、「減碳樂活~尋米小旅行動家」和「惜食惜福的禮物」。從4月1日上午9點起開放網路報名，每人可選1梯次報名參加，預計在5月到8月舉辦。

王惠美說，這次與過去比較不同，首次把生態環保與愛心公益做相關的結合，每人環遊券捐100元，相關款項全數捐給社會救助金專戶，幫助真正需要幫助的人。

參與協辦活動單位包括彰化縣野鳥學會、就是愛荔枝樂園、 彰化縣就業能力教育協會、清水岩生態文化創意協會、田中鎮觀光商圈發展協會，也到儀式現場擺攤位為活動宣傳。

有興趣的民眾可至彰化縣環保局網站查詢，並逕上報名網站報名或掃描QR code進入，相關資訊可逕洽04-7115655分機116至119洽詢。

彰化縣環保局舉辦的「親子共學-探索彰化環遊趣」活動，今天在縣府中庭為這項活動舉辦啟動儀式，邀請遊程中的主辦單位參與。記者劉明岩／攝影
彰化縣環保局舉辦的「親子共學-探索彰化環遊趣」活動，今天在縣府中庭為這項活動舉辦啟動儀式，邀請遊程中的主辦單位參與。記者劉明岩／攝影
彰化縣環保局舉辦的「親子共學-探索彰化環遊趣」活動，今天在縣府中庭為這項活動舉辦啟動儀式，彰化縣長王惠美化身為田野調查員，騎著腳踏車進場，為活動揭開序幕。記者劉明岩／攝影
彰化縣環保局舉辦的「親子共學-探索彰化環遊趣」活動，今天在縣府中庭為這項活動舉辦啟動儀式，彰化縣長王惠美化身為田野調查員，騎著腳踏車進場，為活動揭開序幕。記者劉明岩／攝影

王惠美 親子

延伸閱讀

美追單夯貨防疫水龍頭 業者捐贈彰化學校

疫情吃緊 彰化一樣重賞每片5元收購荔枝椿象卵片

彰縣設青年發展科 千萬元助創業

彰化縣府設青年發展科 將準備1千萬元協助就創業

相關新聞

影／社頭農會粉專強打百萬青農 多吃芭樂有助抗疫

青農開創農村新契機，彰化縣社頭鄉盛產芭樂和龍眼蜜等，社頭鄉農會粉絲團最近在臉書開青農系列專欄為青農行銷，除了芭樂打入大陸...

年年秒殺 彰化環遊趣今年報名要捐100元做公益

彰化縣環保局舉辦的「親子共學-探索彰化環遊趣」活動，由於結合知性與遊趣，連續3年報名都是秒殺，今年則結合公益，每人環遊必...

鹿港天后宮文物展 鳳輦、銅爐、燭臺亮相

彰化縣鹿港天后宮特別於媽祖聖誕前夕在香客大樓舉辦鹿港天后宮文物展，展期到4月19日，天后宮主委張偉東說，展出包括有天后宮往湄洲祖廟進香謁祖時所置的銅爐「宣德爐」，還有石雕名匠師蔣馨的石製香爐等，民眾可利用連假到天后宮品味這些珍貴館藏。

疫情影響勸募受挫 草屯創世「樂米禮盒」義賣盼支持

新冠肺炎疫情蔓延全球，我國疫況也升溫，機關團體為防疫停辦大型活動，公益單位也受影響；創世基金會草屯院坦言，近年景氣低迷，...

疫情影響惠明盲校認養人減少 台中市農會捐10萬

新冠肺炎疫情造成無薪假人數多，又因不景氣，私立惠明盲校學生樂團今年接不到表演機會，愛心人士認養學生又減少一至二成，學校心...

鹿港天后宮文物展 鳳輦、銅爐、憨番燭臺均亮相

彰化縣鹿港天后宮特別於媽祖聖誕前夕在香客大樓舉辦鹿港天后宮文物展，展期到4月19日，天后宮主委張偉東說，展出包括有天后宮...

宅在家喜「閱」 中市圖館看電子書、借書大增

新冠肺炎疫情還看不到盡頭，卻帶來圖書館電子借閱書籍開長紅，台中市圖書館統計今年1到2月使用線上電子書比去年多了4成，2月借書量也多了4成，從借書種類也可出民眾在疫期的心情。借書人說：「看不到的敵人最可怕」在家讀書最好！

民宿業者網購額溫槍 寄來的是溫度計

疫情期間，買額溫槍竟也被詐！彰化縣鹿港鎮民宿業者吳志忠上網買額溫槍一個1580元，下訂後竟寄來一個溫度計和一迷你瓶酒精，上網要再詢問卻被封鎖，氣得大罵「騙災難財真的很沒良心」。

青梅產量回穩 南投開班「食」驗

南投縣進入青梅採收期，揮別去年歉收陰霾，今年產量回穩；信義農會已啟動收購，縣農會昨委由國姓農會每周3天收購竿採青梅，昨以每公斤20元收購，後續依市場價格調整。

風雲社團／診所醫師「周二會」 吃消夜交換經驗

在台中市有一群診所醫師組成「周二會」，22年來，持續每周二見面吃一頓消夜，大家在聚會裡交換經驗、暢所欲言，藉此放鬆了心情並一起成長，彷彿是他們人生的後花園。

天涼 台中推99元泡湯優惠 購買禮券滿額再送好禮

昨天天氣轉涼，台中市觀光旅遊局表示，台中溫泉業者現正推出利多好康，泡湯只要99元、購買禮券滿額再送台中好禮，還有各種住宿優惠，抽獎活動，業者加強防疫措施，遊客可安心入住。台中市溫泉觀光協會和台中市觀旅局推出的泡湯優惠到4月30日，神木谷假期大飯店和麒麟峰溫泉會館等家推出每家限量50名99元泡湯優惠。

中市府防疫升級 聯合洽公區集中一樓通風好

新冠肺炎疫情持續，台中市政府4月1日起，在台灣大道市政大樓文心樓1樓及陽明市政大樓1樓中庭，設置聯合洽公專區，民眾不必搭...

熱門新聞

桃園2區間測速路段明天上路 汽機車駕駛要小心了

紐西蘭總理拍的口罩機器 原來是MIT

金山老街再次「中槍」 商家憂雪上加霜怨快沒飯吃了

竹南鎮好康大放送 9400人將收到最大兒童節禮物

被稱「台灣百慕達」又髒亂 永和人爆氣：哪有那麼差

台南推出第一台廢電池回收機 用廢電池可以換口罩

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。