年年秒殺 彰化環遊趣今年報名要捐100元做公益

彰化縣環保局舉辦的「親子共學-探索彰化環遊趣」活動，由於結合知性與遊趣，連續3年報名都是秒殺，今年則結合公益，每人環遊必須捐100元做公益，所得捐做社會救助金專戶，今年活動共有5個主題，涵蓋生態保育、水質調查、人文歷史、惜食議題等面向，共有41梯次、2400名額，4月1日起開放網路報名。

環保局今天在縣府中庭為這項活動舉辦啟動儀式，邀請遊程中的主辦單位參與，彰化縣長王惠美化身為田野調查員，騎著腳踏車進場，為活動揭開序幕。王惠美說，因為疫情的關係，縣府也一直在評估，參照公眾集會因應指引的六大風險評估後，因為活動都是在戶外，且人數並不是很多，因此延續辦理這項活動。

王惠美說，「親子共學-探索彰化環遊趣」活動的遊程，包括「蝶花朵朵~水漾東螺」、「鳥鳴山更幽~生態點點名」、「那就是消失秘密」、「減碳樂活~尋米小旅行動家」和「惜食惜福的禮物」。從4月1日上午9點起開放網路報名，每人可選1梯次報名參加，預計在5月到8月舉辦。

王惠美說，這次與過去比較不同，首次把生態環保與愛心公益做相關的結合，每人環遊券捐100元，相關款項全數捐給社會救助金專戶，幫助真正需要幫助的人。

參與協辦活動單位包括彰化縣野鳥學會、就是愛荔枝樂園、 彰化縣就業能力教育協會、清水岩生態文化創意協會、田中鎮觀光商圈發展協會，也到儀式現場擺攤位為活動宣傳。