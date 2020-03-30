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單腎男孩逆境不氣餒 獲頒全國自強兒童殊榮

中央社 / 台中30日電

目前就讀國小5年級的單親兒國柏，天生只有1顆腎臟，身處逆境仍挑戰自我參加籃球校隊，還要照顧行動不便的媽媽，勇往直前努力生活的精神，榮獲今年家扶全國自強兒童表揚。

在防疫優先的考量下，家扶基金會停辦「2020全國自強兒童表揚活動」，改以各地家扶中心自行辦理，南台中家扶中心主任王金敦、扶幼委員會主委謝勝騏今天代表頒獎給榮獲全國自強兒童殊榮的國柏，予以肯定。

南台中家扶中心表示，國柏的媽媽因為家暴問題離婚，獨自撫養國柏，但離婚後卻因腦中風，導致行動不便，無法從事一般工作，只能偶而協助親友販售寄賣的茶葉，或做資源回收工作賺取微薄收入，主要生活仍需仰賴社會福利補助維持。

由於國柏天生只有1顆腎臟，南台中家扶中心指出，單側腎臟缺損早期雖沒有太大影響，但久而久之可能演變成腎臟萎縮，甚至腎臟衰竭而危及生命，腎水腫更會影響泌尿與生殖系統，國柏因此有排尿困難狀況。

先天生理功能雖不足，國柏表示，他反而更加熱愛運動，主動爭取參加籃球校隊，透過運動改善自身健康狀況，平時最喜歡到學校打籃球，還會加強肌耐力訓練，強化臂力與腳力。

國柏除了上學，還要照顧身體不適的媽媽、幫媽媽按摩，國柏指出，雖然家中現在的經濟狀況不好，但他會好好讀書，希望以後有好工作，可以賺很多錢買車子，載媽媽到處去玩。

王金敦表示，近期疫情嚴重衝擊社福團體，許多活動也因此取消或延期，募款大幅下滑，每名孩子都是星空中閃耀的星星，需要大家一起扶持，點亮他們前方的路。

家扶中心

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