疫情影響勸募受挫 草屯創世「樂米禮盒」義賣盼支持
新冠肺炎疫情蔓延全球，我國疫況也升溫，機關團體為防疫停辦大型活動，公益單位也受影響；創世基金會草屯院坦言，近年景氣低迷，募款已不易，每年既定活動又因疫停辦，對外宣傳勸募更受挫，收入驟減，只盼強化義賣增加院收。
創世基金會指出，草屯院供床數是中部最多，目前安養60位清寒植物人，到宅服務光南投地區就逾70戶，是中部地區照養植物人的重要據點，營運負擔沉重，今年卻因疫情當前，許多活動取消或延期，社會捐贈收入和發票張數也因此銳減。
「服務不能斷，關懷不能停。」創世草屯院表示，近年因景氣低迷，募款已不太容易，現在又因疫無法辦活動對外宣傳，勸募面臨嚴重衝擊，評估後決定強化義賣機制，希望透過優質的義賣商品提高消費者購買意願，同時增加院內收益。
長期支持公益的雲林樂米工坊得知創世遭遇勸募困境，為此響應公益，與草屯院合作，趕在母親節前推出「幸福小米球禮盒」及「米蛋糕瑞士捲禮盒」，而後續義賣所得將支持植物人安養及到宅服務，希望幫助創世度過難關。
創世草屯院長曾香潓提到，雲林樂米工坊運用在地優良食材，開發各式米烘焙產品，不僅用烘焙健康幸福，更傳遞愛與溫暖，願意在今年3至5月提供2款樂米禮盒幫助創世，盼社會各界能踴躍預購，也開放預訂轉贈植物人家屬，讓愛加倍。
創世基金會也呼籲大眾在防疫之餘也能多關心弱勢，響應公益行動，不論是捐贈物資或發票，對清寒植物人都是極大幫助，面對短期仍難解的疫情困境，就盼有更多民眾或企業團體能給予協助，一同守護植物人，有意者可洽049-2551119。
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