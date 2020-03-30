快訊

實名制口罩4月9日起成人每14天9片 取消單雙號購買限制

直播／新冠疫情嚴峻！24小時內添3死 今新增8確診病例

疫情影響勸募受挫 草屯創世「樂米禮盒」義賣盼支持

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
創世基金會草屯院受景氣、疫情影響勸募受挫，收入驟減，近期與雲林樂米工坊合作推出「幸福小米球禮盒」，盼透過義賣行動增加院收。圖／創世草屯院提供
創世基金會草屯院受景氣、疫情影響勸募受挫，收入驟減，近期與雲林樂米工坊合作推出「幸福小米球禮盒」，盼透過義賣行動增加院收。圖／創世草屯院提供

新冠肺炎疫情蔓延全球，我國疫況也升溫，機關團體為防疫停辦大型活動，公益單位也受影響；創世基金會草屯院坦言，近年景氣低迷，募款已不易，每年既定活動又因疫停辦，對外宣傳勸募更受挫，收入驟減，只盼強化義賣增加院收。

創世基金會指出，草屯院供床數是中部最多，目前安養60位清寒植物人，到宅服務光南投地區就逾70戶，是中部地區照養植物人的重要據點，營運負擔沉重，今年卻因疫情當前，許多活動取消或延期，社會捐贈收入和發票張數也因此銳減。

「服務不能斷，關懷不能停。」創世草屯院表示，近年因景氣低迷，募款已不太容易，現在又因疫無法辦活動對外宣傳，勸募面臨嚴重衝擊，評估後決定強化義賣機制，希望透過優質的義賣商品提高消費者購買意願，同時增加院內收益。

長期支持公益的雲林樂米工坊得知創世遭遇勸募困境，為此響應公益，與草屯院合作，趕在母親節前推出「幸福小米球禮盒」及「米蛋糕瑞士捲禮盒」，而後續義賣所得將支持植物人安養及到宅服務，希望幫助創世度過難關。

創世草屯院長曾香潓提到，雲林樂米工坊運用在地優良食材，開發各式米烘焙產品，不僅用烘焙健康幸福，更傳遞愛與溫暖，願意在今年3至5月提供2款樂米禮盒幫助創世，盼社會各界能踴躍預購，也開放預訂轉贈植物人家屬，讓愛加倍。

創世基金會也呼籲大眾在防疫之餘也能多關心弱勢，響應公益行動，不論是捐贈物資或發票，對清寒植物人都是極大幫助，面對短期仍難解的疫情困境，就盼有更多民眾或企業團體能給予協助，一同守護植物人，有意者可洽049-2551119。

創世基金會草屯院受景氣、疫情影響勸募受挫，收入驟減，近期與雲林樂米工坊合作推出「米蛋糕瑞士捲禮盒」，盼透過義賣行動增加院收。圖／創世草屯院提供
創世基金會草屯院受景氣、疫情影響勸募受挫，收入驟減，近期與雲林樂米工坊合作推出「米蛋糕瑞士捲禮盒」，盼透過義賣行動增加院收。圖／創世草屯院提供

植物人 義賣 疫情

延伸閱讀

南投市大樓預售單價衝破20萬 寬心一品苑熱銷四成

環球科大學生設計愛心口罩套 義賣所得全捐創世

驚死！草屯警查獲職業賭場全無罩 好賭不怕肺炎疫情

世界水資源日／避汙染水源 草屯垃圾場喊遷

相關新聞

疫情影響勸募受挫 草屯創世「樂米禮盒」義賣盼支持

新冠肺炎疫情蔓延全球，我國疫況也升溫，機關團體為防疫停辦大型活動，公益單位也受影響；創世基金會草屯院坦言，近年景氣低迷，...

疫情影響惠明盲校認養人減少 台中市農會捐10萬

新冠肺炎疫情造成無薪假人數多，又因不景氣，私立惠明盲校學生樂團今年接不到表演機會，愛心人士認養學生又減少一至二成，學校心...

鹿港天后宮文物展 鳳輦、銅爐、憨番燭臺均亮相

彰化縣鹿港天后宮特別於媽祖聖誕前夕在香客大樓舉辦鹿港天后宮文物展，展期到4月19日，天后宮主委張偉東說，展出包括有天后宮...

宅在家喜「閱」 中市圖館看電子書、借書大增

新冠肺炎疫情還看不到盡頭，卻帶來圖書館電子借閱書籍開長紅，台中市圖書館統計今年1到2月使用線上電子書比去年多了4成，2月借書量也多了4成，從借書種類也可出民眾在疫期的心情。借書人說：「看不到的敵人最可怕」在家讀書最好！

民宿業者網購額溫槍 寄來的是溫度計

疫情期間，買額溫槍竟也被詐！彰化縣鹿港鎮民宿業者吳志忠上網買額溫槍一個1580元，下訂後竟寄來一個溫度計和一迷你瓶酒精，上網要再詢問卻被封鎖，氣得大罵「騙災難財真的很沒良心」。

青梅產量回穩 南投開班「食」驗

南投縣進入青梅採收期，揮別去年歉收陰霾，今年產量回穩；信義農會已啟動收購，縣農會昨委由國姓農會每周3天收購竿採青梅，昨以每公斤20元收購，後續依市場價格調整。

風雲社團／診所醫師「周二會」 吃消夜交換經驗

在台中市有一群診所醫師組成「周二會」，22年來，持續每周二見面吃一頓消夜，大家在聚會裡交換經驗、暢所欲言，藉此放鬆了心情並一起成長，彷彿是他們人生的後花園。

天涼 台中推99元泡湯優惠 購買禮券滿額再送好禮

昨天天氣轉涼，台中市觀光旅遊局表示，台中溫泉業者現正推出利多好康，泡湯只要99元、購買禮券滿額再送台中好禮，還有各種住宿優惠，抽獎活動，業者加強防疫措施，遊客可安心入住。台中市溫泉觀光協會和台中市觀旅局推出的泡湯優惠到4月30日，神木谷假期大飯店和麒麟峰溫泉會館等家推出每家限量50名99元泡湯優惠。

中市府防疫升級 聯合洽公區集中一樓通風好

新冠肺炎疫情持續，台中市政府4月1日起，在台灣大道市政大樓文心樓1樓及陽明市政大樓1樓中庭，設置聯合洽公專區，民眾不必搭...

台中太陽光電補助 今年加碼千萬 彰化也力推

台中市政府鼓勵企業與大眾設置太陽光電行列，發展綠能節能減碳，今年較去年加碼1000萬元，總補助1540萬元，每戶最高補助每案型15到30萬元。經發局表示，從2014至2018年太陽能裝置量增長108 MW(百萬瓦)原訂2022年達成，今年提早達標。

跨越性別女生拿汽車噴漆金牌 楊婷喻：永不放棄

台中市政府社會局「台中女兒館」今天與勵馨基金會合作，青年節邀請第45屆國際技能競賽汽車噴漆項目金牌得主楊婷喻到現場，分享...

產量回穩揮別去年歉收陰霾 國姓農會今起收購竿採青梅

南投縣青梅開始採收，今年產況揮別去年歉收陰霾，因寒流水氣搭配得宜，開花授粉狀況較佳，結果率提高，產量回穩，縣農會委由國姓...

熱門新聞

桃園2區間測速路段明天上路 汽機車駕駛要小心了

紐西蘭總理拍的口罩機器 原來是MIT

金山老街再次「中槍」 商家憂雪上加霜怨快沒飯吃了

被稱「台灣百慕達」又髒亂 永和人爆氣：哪有那麼差

柔性勸導防疫反遭嗆沒人性 善化納骨堂人員難為

竹南鎮好康大放送 9400人將收到最大兒童節禮物

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。