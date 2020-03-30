疫情影響惠明盲校認養人減少 台中市農會捐10萬

新冠肺炎疫情造成無薪假人數多，又因不景氣，私立惠明盲校學生樂團今年接不到表演機會，愛心人士認養學生又減少一至二成，學校心急，台中市農會賣有機醤油，每賣一組捐100元，今天到惠明盲校捐出10萬元，惠明盲校長陳志福說，很感謝市農會愛心急時雨。

私立惠明盲校長陳志福表示，惠明盲校是目前全國唯一一所私立特殊學校，外界以為政府補助會很多，其實有9成經費需靠學校自籌，今年因疫情和不景氣影響，惠明盲校學生樂團演出都被取消，以前春節一個月內可接到10場演出，今年完全沒有，學生沒有外出表演讓外界認識惠明盲校機會，也減少表演的收入。

惠明盲校有124位5到22歲視障和多重障礙學生，其中119人是重度和極重度障礙者，學校靠外界認養學生，占總收入一半，認養一名學生每年6000元，今年一月開始，因新冠肺炎疫情，放無薪假人多，有些認養人打電話到盲校說抱歉，今年要取消認養，等疫情結束可恢復工作再重新認養學生，惠明盲校初估，今年一月至今，認養人數已少一到二成。

台中市農會總幹事林育葦今邀請台中市府農業局副局長蔡勇勝到惠明盲校，市農會捐出10萬元，林育葦說，市農會去年底由台中市農業局輔導協助研發發新產品，以在地黃豆和黑豆，釀造有機醬油，當時已宣布，每組預購價399元，預購一組，市農會捐100元給惠明立媚校，預購共1000組，市農會捐10萬元現金給學校。