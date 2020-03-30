快訊

北巿板信銀行被搶！歹徒開槍打中保全大腿逃逸、得手80萬元

大爆笑的謝幕：志村健染疫驟逝，日本搞笑圈不捨爆哭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情影響惠明盲校認養人減少 台中市農會捐10萬

聯合報 / 記者游振昇/台中即時報導
台中市農會賣有機醬油捐出愛心所得，今天捐10萬元給惠明盲校。記者游振昇／攝影
台中市農會賣有機醬油捐出愛心所得，今天捐10萬元給惠明盲校。記者游振昇／攝影

新冠肺炎疫情造成無薪假人數多，又因不景氣，私立惠明盲校學生樂團今年接不到表演機會，愛心人士認養學生又減少一至二成，學校心急，台中市農會賣有機醤油，每賣一組捐100元，今天到惠明盲校捐出10萬元，惠明盲校長陳志福說，很感謝市農會愛心急時雨。

私立惠明盲校長陳志福表示，惠明盲校是目前全國唯一一所私立特殊學校，外界以為政府補助會很多，其實有9成經費需靠學校自籌，今年因疫情和不景氣影響，惠明盲校學生樂團演出都被取消，以前春節一個月內可接到10場演出，今年完全沒有，學生沒有外出表演讓外界認識惠明盲校機會，也減少表演的收入。

惠明盲校有124位5到22歲視障和多重障礙學生，其中119人是重度和極重度障礙者，學校靠外界認養學生，占總收入一半，認養一名學生每年6000元，今年一月開始，因新冠肺炎疫情，放無薪假人多，有些認養人打電話到盲校說抱歉，今年要取消認養，等疫情結束可恢復工作再重新認養學生，惠明盲校初估，今年一月至今，認養人數已少一到二成。

台中市農會總幹事林育葦今邀請台中市府農業局副局長蔡勇勝到惠明盲校，市農會捐出10萬元，林育葦說，市農會去年底由台中市農業局輔導協助研發發新產品，以在地黃豆和黑豆，釀造有機醬油，當時已宣布，每組預購價399元，預購一組，市農會捐100元給惠明立媚校，預購共1000組，市農會捐10萬元現金給學校。

農業局副局長蔡勇勝表示，農業生產和社會關懷結合，很有意義，他希望有更多社會團體一起關心並幫助弱勢團體。

台中市農會賣有機醬油捐出愛心所得，今天捐10萬元給惠明盲校。記者游振昇／攝影
台中市農會賣有機醬油捐出愛心所得，今天捐10萬元給惠明盲校。記者游振昇／攝影
台中市農會賣有機醬油捐出愛心所得，今天捐10萬元給惠明盲校。記者游振昇／攝影
台中市農會賣有機醬油捐出愛心所得，今天捐10萬元給惠明盲校。記者游振昇／攝影

認養 疫情 台中市

延伸閱讀

回憶新冠肺炎確診當下 米契爾：曾想到死亡

青梅產量回穩 南投開班「食」驗

食米宅配增2倍…富里農會：存量夠 歡迎採購

食米宅配銷售增2倍 富里農會：存量夠不怕買

相關新聞

鹿港天后宮文物展 鳳輦、銅爐、憨番燭臺均亮相

彰化縣鹿港天后宮特別於媽祖聖誕前夕在香客大樓舉辦鹿港天后宮文物展，展期到4月19日，天后宮主委張偉東說，展出包括有天后宮...

疫情影響惠明盲校認養人減少 台中市農會捐10萬

新冠肺炎疫情造成無薪假人數多，又因不景氣，私立惠明盲校學生樂團今年接不到表演機會，愛心人士認養學生又減少一至二成，學校心...

宅在家喜「閱」 中市圖館看電子書、借書大增

新冠肺炎疫情還看不到盡頭，卻帶來圖書館電子借閱書籍開長紅，台中市圖書館統計今年1到2月使用線上電子書比去年多了4成，2月借書量也多了4成，從借書種類也可出民眾在疫期的心情。借書人說：「看不到的敵人最可怕」在家讀書最好！

民宿業者網購額溫槍 寄來的是溫度計

疫情期間，買額溫槍竟也被詐！彰化縣鹿港鎮民宿業者吳志忠上網買額溫槍一個1580元，下訂後竟寄來一個溫度計和一迷你瓶酒精，上網要再詢問卻被封鎖，氣得大罵「騙災難財真的很沒良心」。

青梅產量回穩 南投開班「食」驗

南投縣進入青梅採收期，揮別去年歉收陰霾，今年產量回穩；信義農會已啟動收購，縣農會昨委由國姓農會每周3天收購竿採青梅，昨以每公斤20元收購，後續依市場價格調整。

風雲社團／診所醫師「周二會」 吃消夜交換經驗

在台中市有一群診所醫師組成「周二會」，22年來，持續每周二見面吃一頓消夜，大家在聚會裡交換經驗、暢所欲言，藉此放鬆了心情並一起成長，彷彿是他們人生的後花園。

天涼 台中推99元泡湯優惠 購買禮券滿額再送好禮

昨天天氣轉涼，台中市觀光旅遊局表示，台中溫泉業者現正推出利多好康，泡湯只要99元、購買禮券滿額再送台中好禮，還有各種住宿優惠，抽獎活動，業者加強防疫措施，遊客可安心入住。台中市溫泉觀光協會和台中市觀旅局推出的泡湯優惠到4月30日，神木谷假期大飯店和麒麟峰溫泉會館等家推出每家限量50名99元泡湯優惠。

中市府防疫升級 聯合洽公區集中一樓通風好

新冠肺炎疫情持續，台中市政府4月1日起，在台灣大道市政大樓文心樓1樓及陽明市政大樓1樓中庭，設置聯合洽公專區，民眾不必搭...

台中太陽光電補助 今年加碼千萬 彰化也力推

台中市政府鼓勵企業與大眾設置太陽光電行列，發展綠能節能減碳，今年較去年加碼1000萬元，總補助1540萬元，每戶最高補助每案型15到30萬元。經發局表示，從2014至2018年太陽能裝置量增長108 MW(百萬瓦)原訂2022年達成，今年提早達標。

跨越性別女生拿汽車噴漆金牌 楊婷喻：永不放棄

台中市政府社會局「台中女兒館」今天與勵馨基金會合作，青年節邀請第45屆國際技能競賽汽車噴漆項目金牌得主楊婷喻到現場，分享...

產量回穩揮別去年歉收陰霾 國姓農會今起收購竿採青梅

南投縣青梅開始採收，今年產況揮別去年歉收陰霾，因寒流水氣搭配得宜，開花授粉狀況較佳，結果率提高，產量回穩，縣農會委由國姓...

中市圖書館防疫貼心 還書可延兩次預約未取不停權

台中市圖書館因應新冠肺炎疫，進行多項防疫新措施。3月28日起入館一律戴口罩，還書可延到6月底，另圖書館提供紫外線殺菌機。...

熱門新聞

泰女入境居家檢疫趴趴走 苗栗罰她30萬元

紐西蘭總理拍的口罩機器 原來是MIT

金山老街再次「中槍」 商家憂雪上加霜怨快沒飯吃了

柔性勸導防疫反遭嗆沒人性 善化納骨堂人員難為

疫情緊張！明天起進入台南市政府要先「過兩關」

台南推出第一台廢電池回收機 用廢電池可以換口罩

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。