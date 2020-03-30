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鹿港天后宮文物展 鳳輦、銅爐、憨番燭臺均亮相

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣鹿港天后宮特別於媽祖聖誕前夕在香客大樓舉辦鹿港天后宮文物展，展出 文物有造型特殊的憨番扛厝角人型造型木質燭臺。圖／鹿港天后宮提供
彰化縣鹿港天后宮特別於媽祖聖誕前夕在香客大樓舉辦鹿港天后宮文物展，展出 文物有造型特殊的憨番扛厝角人型造型木質燭臺。圖／鹿港天后宮提供

彰化縣鹿港天后宮特別於媽祖聖誕前夕在香客大樓舉辦鹿港天后宮文物展，展期到4月19日，天后宮主委張偉東說，展出包括有天后宮往湄洲祖廟進香謁祖時所置的銅爐「宣德爐」，還有石雕名匠師蔣馨的石製香爐等，民眾可利用連假到天后宮品味這些珍貴館藏。

鹿港天后宮去年12月3日由文化部長鄭麗君親赴頒發國定古蹟指定證書，張偉東說，鹿港天后宮為台灣唯一奉祀湄洲祖廟開基天上聖母神尊的宮廟，逾400年歷史，是台灣重要的媽祖信仰中心，致力於維護古蹟歷史建築及文物，也製作數位檔、編撰宮志、讓鹿港媽祖文化得以延續傳承。

張偉東說，歷經雍正三年、嘉慶十九年、同治九年、昭和二年、民國四十八年、民國六十二年等不同年代的整修與修建，呈現如今精湛的古蹟、建築規模和豐富的宗教文物，廟內建築的大小木作、石雕、彩繪皆出自於名匠之手。

此次展出文物包括有落款大明宣德年製非常珍貴的宣德爐，還有昭和十四年間天后宮重修時，名石雕匠師蔣馨所敬獻的石製香爐、造型特殊的憨番扛厝角人型造型木質燭臺、日治時代因戰事難以保存的少數大型金屬爐三足鼎式金爐、媽祖鳳輦、謁祖香龕等，文物展入場前均需消毒雙手，並戴口罩進場。

彰化縣鹿港天后宮特別於媽祖聖誕前夕在香客大樓舉辦鹿港天后宮文物展，展出媽祖鳳輦、銅爐等。記者林宛諭／攝影
彰化縣鹿港天后宮特別於媽祖聖誕前夕在香客大樓舉辦鹿港天后宮文物展，展出媽祖鳳輦、銅爐等。記者林宛諭／攝影
彰化縣鹿港天后宮特別於媽祖聖誕前夕在香客大樓舉辦鹿港天后宮文物展，展出、謁祖香龕、銅爐等。記者林宛諭／攝影
彰化縣鹿港天后宮特別於媽祖聖誕前夕在香客大樓舉辦鹿港天后宮文物展，展出、謁祖香龕、銅爐等。記者林宛諭／攝影

天后宮 鹿港 文物

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