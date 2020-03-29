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跨越性別女生拿汽車噴漆金牌 楊婷喻：永不放棄

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
楊婷喻一步一步走向汽車噴漆金牌之路，今天應邀分享心路歷程。圖/本報資料照片
楊婷喻一步一步走向汽車噴漆金牌之路，今天應邀分享心路歷程。圖/本報資料照片

台中市政府社會局「台中女兒館」今天與勵馨基金會合作，青年節邀請第45屆國際技能競賽汽車噴漆項目金牌得主楊婷喻到現場，分享在傳統男性為主的職場如何脫穎而出。她表示「終於自己的心，做自己熱愛的是，不論性別，只要不放棄就可以做到！」

楊婷喻目前台北科技大學車輛工程系產學訓專班大三學生，畢業於台中高工。是台灣首位在技職奧運拿下汽車噴漆金牌的國手。

走了一條多數女孩子不會走的路，楊婷喻鼓勵興趣或職業非主流的人「要相信自己，很少人在做的事，反而更有機會出頭，只要不放棄。」她說「不論性別，只要不放棄，就可以做到。」

不懂就問，每天即使花12小時練習，也不喊累。她一度不知道該學什麼，有一陣子鬧「護士荒」她還考慮去念護理系，最後聽從父親的建議，選了汽車科。

楊婷喻對噴漆很有興趣，因為噴漆變化多，一點也不無聊。生性樂觀的楊婷喻求知欲高， 樂在工作，在以男性為主的汽車修䕶領域，脫穎而出。

社會局長彭懷真說，市府將性別平等觀念融入施政措施、建設等，期望打造對不同性別都友善的環境。

男性 奧運

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