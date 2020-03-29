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想了解最夯的百業 中市勞工局提供100種職業免費體驗

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
學員體驗寵物美容活動，實際操作。圖／勞工局提供
學員體驗寵物美容活動，實際操作。圖／勞工局提供

台中市勞工局舉辦「解密百業，實境體驗」活動，推出系列防疫產業實境體驗，這次最夯的是解密醫療口罩生產流程、次氯酸水製程設備組裝及旅客安檢作業，了解製程，一邊選擇業性向，也可加強防疫常識。

勞工局指出，體驗活動是規畫職場實作體驗，透過實地各行業導師的帶領，從「做中學」了解職業實務技能、產業發展脈絡及實際工作場域等內容，讓青年學了解各行業的職場建構雛形，以利及早規劃職涯，順利接軌就業。

今年因應新冠肺炎疫情，台中市就業服務處特別接洽華新口罩觀光工廠、製作次氯酸水的奕泓環境科技及肩負機場安檢重任的華信航空地勤等防疫產業，讓青年學子親自參與、一探究竟。

除防疫產業體驗，台中市就業服務處今年預計網羅50家廠商，開發100種職類體驗活動，包括寵物美容師、網站設計師、動畫繪製師、輕食甜點師、電競產業及海關緝毒犬培訓員等多元產業，體驗免費並安排接送服務，為所有參與者投保活動平安險。

因應新冠病毒疫情，活動採小班制方式辦理，現場提供酒精消毒，並進行體溫檢測等防疫措施，如有發燒或身體不適者，則禁止其參加，以確保參與之健康安全。

勞工局長吳威志指出，市府從108年起，和在地企業合作，辦理解密百業，實境體驗活動，帶領青年一窺職場全貌，包括精密機械、鑄模工匠、製鞋產業、文創產業、汽車鈑金美容、金工藝創作、寵物美容、芳香療法、廣播主持等多元職場體驗，受到熱烈迴響，去年度逾90場、共862位青年參與。

想參加的民眾可上台中市就業服務處網站( https://www.eso.taichung.gov.tw/ )或搜尋關鍵字解密百業，實境體驗 ( https://sites.google.com/view/taichung-cdc/ )了解更多臨場體驗內容，報名專線：04-23590112分機159、167。

電競產業體驗夯，活動現場學員反應熱烈。圖／中市勞工局提供
電競產業體驗夯，活動現場學員反應熱烈。圖／中市勞工局提供
奕泓環境科技有限公司製作環保型殺菌用品，讓參加者動手做。圖／勞工局提供
奕泓環境科技有限公司製作環保型殺菌用品，讓參加者動手做。圖／勞工局提供

青年 台中市 職場

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