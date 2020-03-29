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產量回穩揮別去年歉收陰霾 國姓農會今起收購竿採青梅
南投縣青梅開始採收，今年產況揮別去年歉收陰霾，因寒流水氣搭配得宜，開花授粉狀況較佳，結果率提高，產量回穩，縣農會委由國姓農會從今起每周日、二、四3天收購竿採青梅，清明連假停收，今以每公斤20元收購，依市場價格調整。
縣府農業處指出，縣內仁愛、國姓、信義、水里等地青梅栽種面積達1800公頃，年產量逾4000公噸，居全台之冠，唯去年暖冬少雨致歉收，產量大減逾半；今年則因但去年底起寒流及鋒面接連襲台，梅樹開花授粉較佳，結果率也比去年好。
南投縣農會今年委由國姓鄉農會收購竿採青梅，國姓農會表示，今啟動收購作業，每周日、二、四3天下午4至6時在投147線約800公尺處南港路，即國道六號天橋下收購，但清明連假停收，今以每公斤20元收購，後續隨市場價格調整。
而今年青梅產量雖較往年佳，但國姓產況仍不如預期，國姓農會總幹事葉榮鑫說，從去年底接連有寒流和水氣，梅花花況佳，但授粉著果率卻不甚理想，原預估今年可收400噸，目前估計僅有150噸，但相較於去年的30噸，產量回穩許多。
不過，在竿採青梅收購上，國姓農會除要求必須當日竿採外，更嚴禁先行篩選，葉提到，過去有些梅農將青梅以竿打落後，就先把比較好的挑走，剩下較差的，連同掉落枝葉一起送往收購處，相當不老實，因此今年規定當日竿採且不得篩選。
此外，國姓農會也表示，今年嚴格要求梅農送繳青梅得自行以尼龍袋盛裝，每袋不超過60公斤，且嚴格要求須清除多餘的枝葉，若發現有過黃、腐爛等未達收購標準的青梅就不予收購，收購總量及價格將後續產期、產量及市場狀況調整。
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