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中市圖書館防疫貼心 還書可延兩次預約未取不停權
台中市圖書館因應新冠肺炎疫，進行多項防疫新措施。3月28日起入館一律戴口罩，還書可延到6月底，另圖書館提供紫外線殺菌機。把書本消毒再閱讀。
台中市圖實施相關防疫措施如下：
1.請入館民眾配合量測額溫並以酒精消毒洗手，如額溫超過37.5度請勿進館。
2.入館民眾自3月28日起一律配戴口罩始能入館並請全程配戴口罩。
3.洽公訪客採實名登記。
4.電梯按鈕、廁所水龍頭及電腦設備等每小時皆消毒一次，請安心使用。
5.討論室與視聽室等密閉空間暫停開放使用。
6.自習區同一時段容留人數不超過100人，每日閉館前30分鐘提早關閉進行消毒。
7.北屯兒童分館幼兒遊戲室暫停開放。
至於疫情期間，借閱安心措施：圖書館提供紫外線除菌機，可安心借閱。個人證與家庭證借閱圖書，後續無人預約時可續借2次，1次1個月。6月底前逾期歸還不停權。另6月底前，預約書逾期未取，不計未取次數。
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