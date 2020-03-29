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中市圖書館防疫貼心 還書可延兩次預約未取不停權

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市圖書館多項防疫措施，讓愛書人安心閱讀。圖／台中市文化局提供
台中市圖書館多項防疫措施，讓愛書人安心閱讀。圖／台中市文化局提供

台中市圖書館因應新冠肺炎疫，進行多項防疫新措施。3月28日起入館一律戴口罩，還書可延到6月底，另圖書館提供紫外線殺菌機。把書本消毒再閱讀。

台中市圖實施相關防疫措施如下：

1.請入館民眾配合量測額溫並以酒精消毒洗手，如額溫超過37.5度請勿進館。

2.入館民眾自3月28日起一律配戴口罩始能入館並請全程配戴口罩。

3.洽公訪客採實名登記。

4.電梯按鈕、廁所水龍頭及電腦設備等每小時皆消毒一次，請安心使用。

5.討論室與視聽室等密閉空間暫停開放使用。

6.自習區同一時段容留人數不超過100人，每日閉館前30分鐘提早關閉進行消毒。

7.北屯兒童分館幼兒遊戲室暫停開放。

至於疫情期間，借閱安心措施：圖書館提供紫外線除菌機，可安心借閱。個人證與家庭證借閱圖書，後續無人預約時可續借2次，1次1個月。6月底前逾期歸還不停權。另6月底前，預約書逾期未取，不計未取次數。

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