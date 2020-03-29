為防疫！南投春祭國殤規模縮小 憲兵也戴口罩
今天是329青年節，南投縣政府為緬懷抗戰陣亡將士、殉難官民及南投縣在營因公殉職戰士，由副縣長陳正昇代表縣府赴南投縣忠烈祠辦理春祭；唯今年受到新冠肺炎疫情影響，儀式規模縮小，僅限主辦單位和家屬到場追思，過程簡單莊嚴。
縣府民政處指出，為感念抗戰陣亡將士及在營因公殉職戰士，縣府及各界每年春、秋2季舉辦祭祀典禮，紀念軍人在天英靈，緬懷其為國奉獻、保家衛民的精神，但今年為防疫，從過去各單位派代表有近百人參加，改為主辦單位與家屬參加。
民政處長吳燕玲說，考量新冠肺炎疫情升溫，為避免群聚感染，今年要求各單位機關免派員，由主祭者率主辦單位代表祭祀，參加公祭者多戴口罩到場追思，連協助祭儀的憲兵也都戴上口罩，入場前也落實防疫，先量體溫，以酒精消毒手部。
而今年春祭典禮由陳正昇擔任主祭，率領吳燕玲、南投憲兵隊軍偵副組長林尚儒等人陪祭，觀禮人數雖不多，但儀式仍依禮上香、獻花、獻茶、獻果、讀祭文，並向遺像行三鞠躬禮，過程仍相當莊嚴，簡單卻不失隆重。
陳正昇說，此次春祭典禮受到疫情影響，限制單位機關參與，到場家屬也較少，儀式規模明顯縮小許多，但對先烈表達追思的心意不減，感念其為國家英勇奉獻，也感謝軍警保衛國家，民眾才能過著幸福快樂的日子，並呼籲青年學習無私精神。
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