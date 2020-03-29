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護理師首例引憂 中市實施長照機構分艙分流

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
就是社會局邀集老人福利機構探討防疫措施，會場拉開距離，成為疫情群聚的特有現象。圖/台中市社會局提供
就是社會局邀集老人福利機構探討防疫措施，會場拉開距離，成為疫情群聚的特有現象。圖/台中市社會局提供

國內爆發住宿型機構護理師確診首例，台中市長照機構人員坦言「心理壓力很大」因照顧的多是免疫力較差的老人，一旦發生病例，後果難以想像。

台中市政府社會局舉辦「老人福利機構防疫應變與情境演練研討會議」共66家機構出席，探討分艙分流等議題。強調以「不混居」「不交叉」照顧為原則，模擬不同類型機構，傳出確診個案的應變方式，現場由防疫專家進行指導，協助機構訂定應變計畫，強化工作人員防疫應變能力。

防疫專家強調，長照機構的防疫方向包括分艙分流的單位越小越好，固定人員照顧同一區住民，不論是工作人員或住民家屬等對象都要落實TOCC調查，包括旅遊史(Travel)、職業史(Occupation)、接觸史(Contact)及群聚史(Cluster)，避免防疫破口。

專家建議占床率勿超過9成，預留10％床位以利規劃住民撤離備援方案，盤點及儲備防疫物資至少一周，並規劃不足時的支援或替代方案。

另落實洗手也是此次疫情決勝關鍵，請機構於每區都要有洗手設備，方便人員洗手。

社會局長彭懷真表示，機構須落實管理措施，也請住民的家屬共同守護機構長輩，多利用電話、視訊方式關懷長輩，確保防疫零死角。他也感謝第一線人員堅守崗位。

社會局指出，台中市老福機構屬人口密集場所，以49床以下小型機構居多。研討會議邀請中國醫藥大學附設醫院感染科教授盧敏吉、疾病管制署中區管制中心醫師王功錦、雙連安養中心品質總監李莉等防疫專家參與，市府也持續盤點台中市機構空床數及人力調度機制，與機構共同做好防疫工作。

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