向醫療護理師致敬 雕塑師作品在台中港區藝術中心展出

台中市港區藝術中心即日起到4月12日，在展覽室B辦理「2020台灣普羅藝術交流協會會員聯展」，其中特別作品是雕塑家李明憲為了幫這次新冠肺炎疫情狀況，做了「對付武漢病毒的勇者─陳時中」和「向醫療護理師致敬」兩座雕塑，幫這次對抗疫情的工作人員加油打氣，並期許本次的疫情台灣及全世界都能安然度過。

「台灣普羅藝術交流協會」成立於2008年，本次舉辦的會員聯展邀請到多位該會藝術家，如趙宗冠、許合和、李明憲、方鎮洋、羅榮源、陳金典及劉哲志等提供作品，與會員一同展出。

港區藝術中心表示，今年的展覽活動依舊承襲以往的特色，將老、中、青三代等不同年齡層的會員作品匯聚一堂，會員們運用多元的素材創作出各種風格各異的藝術作品。例如，使用油彩、水墨、水彩、雕塑及綜合媒材等不同媒介，各自以其自身對「美」的技法之理解，試圖在平面或立體空間上呈現其內心的藝術思維。如相當熱愛音樂的畫會理事長劉哲志於大學時期在pub駐唱，甚至參加過民歌大賽，因此在畫作作品都會融入音樂元素。