影／天涼泡湯 台中市觀旅局推藨台中好湯有優惠

今天天氣轉涼，台中市觀光旅遊局表示，台中溫泉業者現正推出利多好康，泡湯只要99元、購買禮券滿額再送台中好禮，還有各種住宿優惠，抽獎活動，業者加強防疫措施，遊客可安心入住，享受溫泉養生之旅；為了讓遊客更認識台中溫泉，增添泡湯樂趣，到台中合法溫泉業消費就可獲得市府邀請知名漫畫家謝東霖老師，和「漫畫王國鳥取國際漫畫比賽in台中」得獎者度緯、籠包、Ms.David老師為台中溫泉量身訂做的漫畫手冊，數量有限，送完為止。

台中谷關、大坑、烏日及東勢以溫泉聞名，台中市觀旅局長林筱淇表示，到台中溫泉地區，好山好水又有好湯，清明連假期間，如果想外出透透氣，歡迎來台中戶外旅遊。台中有谷關、大坑、烏日、東勢溫泉四大名湯，泉質遠近馳名，各具獨特美景與在地特色，推薦「台中溫泉泡湯養生之旅」遊程規劃，鼓勵大家連假期間走訪體驗。

例如谷關溫泉，約於日本明治時代1907年發現，又稱「明治溫泉」，屬弱鹼性碳酸泉，水質清澈透明，浴後皮膚柔細，上乘的碳酸溫泉水質，到谷關不僅泡湯，還可登高挑戰谷關七雄、賞遊千年五葉松，品嚐鱘龍魚等在地美味的溫泉料理及體驗泰雅原住民文化。搭配台中「雙十公車」優惠政策，從市區搭乘153路或850路公車到谷關，只要10元，就可前往幽靜的山間泡湯踏青，