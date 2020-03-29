小廣告「你敢貼我敢抓」！最重罰6千 檢舉最高獎9百

彰化市公所清潔隊運用移動式監視器在大埔截水溝，蒐證取締「丟丟姊」們等亂丟垃圾行為，展現具體成效，最近又針對違規張貼小廣告開拍，取締到「貼貼姊」們，彰化市長林世賢說，為整頓市容，鼓勵民眾主動檢舉，可向環保局領到已繳罰額的15%獎金，市公所也祭出獎勵，只要拆除10公斤以上小廣告，即可兌換100元超商提貨券。

以移動式監視器科技蒐證方式，取締濫丟垃圾行為，近來大行其道，尤其是彰化市公所已展現具體成果，彰化縣政府水利資源處最近也採購移動式監視器，查獲多件在所轄排水或水防道路濫倒垃圾案件，並處以1200元以上6000元以下罰款。

由於街頭小廣告嚴重破壞市容觀瞻，長久以來被民眾詬病，去年全年共取締16件，但街頭亂象依舊，彰化市長林世賢說，過去長期都有在取締小廣告，但從廣告留下的電話，追查困難，因此要求示清潔隊展開科技大執法，以移動式監視器或跟拍方式取締，還給屬於彰化市民潔淨的生活環境與城市美感。

清潔隊移動式監視器即將拍攝的場景，納入街頭違規小廣告，或者以照相跟拍方式取締，以車牌追人，今年到3月底已查獲3起「貼貼姊」們，任意在街頭張貼或懸掛違規廣告，清潔隊會再持續加強取締力道。

林世賢說表示，除清潔隊取締外，民眾也可以扮演檢舉達人，加入環保糾察隊，只要拍到違規事證，就可以向彰化縣環保局領取已繳罰額的15%檢舉獎金，以最高罰額6000元計算，就是900元，打擊不法又可拿獎金，何樂不為。