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中市推加碼千萬推太陽能 民衆出租屋頂種綠能收回饋金

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市政府今年加碼千萬元，補助企業與個人設置太陽光電。圖/經發局提供
台中市政府今年加碼千萬元，補助企業與個人設置太陽光電。圖/經發局提供

台中市政府鼓勵企業與民眾加入設置太陽光電行列，今年加碼千萬元，補助民間設置太陽光。民眾也可加入中央「綠能屋頂全民參與推動計畫」由市府遴選營運商，民眾可出租屋頂，收取一定比例回饋金。

市府已在西屯區、南屯區、北屯區、豐原區、神岡區、后里區、石岡區、新社區、東勢區、和平區等區域遴選出營運商，並已有許多成功合作個案。張峯源舉例，如南屯區清真寺設置19.53KW、豐原區豐南街社區大樓設置20KW等，其他區域預計今年上半年辦理營運商遴選。

市府經發局提出光電倍增計畫，以民國103至107年太陽能裝置量增長108 MW(百萬瓦)，原訂111年達成，今年提早達標。

經發局續以「光電3倍增」為目標，推動住宅及社區使用綠能，集合式住宅導入「創能、儲能、節能」智慧微電網系統，落實社區能源再造及節電，並放寬用電大戶(800KW以上)，可在台中市內建築物設置再生能源。

今年度太陽光電補助增加到1540萬元，補助類別包含「自用型」每KW補助1萬8000元，每案補助上限最高為30萬元。

「併聯型」每KW補助5千元，每案補助上限最高為15萬元「公民電廠」每KW補助1萬元，每案補助上限最高為100萬元。

「社區」每KW補助5千元，每戶補助上限最高為15萬元。補助計畫詳情請上經發局網站查詢。

經發局長張峯源指出，市府推動太陽光電，由機關帶頭做起，將公有房舍閒置屋頂設太陽光電系統，捷運公司將在軌道維修廠屋頂設置太陽光電系統、教育局在學校風雨操場搭設太陽光電板。

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