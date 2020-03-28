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千里迢迢回家路 「類包機」整慘滯留湖北台人

吉祥火麒麟點燈 台灣護聖宮玻璃廟相得益彰

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
台灣護聖宮今晚舉辦入火安座9周年慶暨火麒麟點燈儀式。圖／彰化縣政府提供
台灣護聖宮今晚舉辦入火安座9周年慶暨火麒麟點燈儀式。圖／彰化縣政府提供

彰化縣政府去年12月舉辦的「2020彰化月影燈季」，在八卦山大佛前廣場設置玻璃製成的「吉祥火麒麟」主燈，極為醒目也甚受好評，展後，轉贈給台灣護聖宮，在台灣護聖宮今晚的入火安座9周年慶中，同時為火麒麟舉辦點燈儀式，並開放吉祥火麒麟讓遊客參觀，願「吉祥火麒麟」繼續庇護台灣、守護彰化。

今晚的「台灣護聖宮入火安座9周年慶暨火麒麟點燈儀式」，彰化縣長王惠美應邀與會，與主辦單位台明將企業股份有限公司董事長林肇睢、總經理林肇騫等人一起為吉祥火麒麟玻璃花燈點燈啟用，王惠美並授旗給財團法人台灣護聖宮教育基金會新成軍環境公益志工隊、文化公益志工隊、社會公益志工隊，現場還安排公益團隊獻藝。

台灣護聖宮在民國100年入火安座，是全世界唯一的玻璃媽祖廟，創立9年來，參觀人數超過1千多萬人，已成為彰化縣知名觀光景點。林肇睢期望將媽祖慈悲的精神發揚光大，拓展台灣玻璃館的觀光知名度及台灣護聖宮媽祖的威望，期望大家一起為彰化觀光努力，疼惜這塊土地。

彰化縣政府表示，火麒麟是古人神話故事裡的神獸，外形雖然勇猛，但它性情卻很溫和，有「仁獸」的美稱，在護聖宮吉祥火麒麟落成之後，相信一定能吸引更多的遊客來到台灣玻璃館及台灣護聖宮觀光，帶動地方的繁榮。

台灣護聖宮今晚舉辦入火安座9周年慶暨火麒麟點燈儀式。圖／彰化縣政府提供
台灣護聖宮今晚舉辦入火安座9周年慶暨火麒麟點燈儀式。圖／彰化縣政府提供
台灣護聖宮今晚舉辦入火安座9周年慶暨火麒麟點燈儀式。圖／彰化縣政府提供
台灣護聖宮今晚舉辦入火安座9周年慶暨火麒麟點燈儀式。圖／彰化縣政府提供
台灣護聖宮今晚舉辦入火安座9周年慶暨火麒麟點燈儀式。圖／彰化縣政府提供
台灣護聖宮今晚舉辦入火安座9周年慶暨火麒麟點燈儀式。圖／彰化縣政府提供

媽祖 周年慶

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