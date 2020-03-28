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台中大里第一公有市場 變身樂齡食樂基地

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市社會局因應當地約有2萬4千名長者有長照需求，將大里第一公有市場打造大里區食樂基地，昨天舉行營運移轉案簽約儀式。圖／台中市政府提供
台中市社會局因應當地約有2萬4千名長者有長照需求，將大里第一公有市場打造大里區食樂基地，昨天舉行營運移轉案簽約儀式。圖／台中市政府提供

台中市社會局今天說，因應當地約有2萬4千名長者有長照需求，將大里第一公有市場打造大里區食樂基地，昨天舉行營運移轉案簽約儀式，由營運團隊接手內部裝修、設備購置，待取得長照機構設立許可後，即可對外營運，並視疫情狀況，提供日間照顧、社區送餐等服務。

台中市社會局說明，市府利用大里第一公有市場地下一樓及地上一、二樓空間，打造食樂基地，去年底完成建物修繕，規畫「社區式長照服務及弱勢族群送餐服務」，希望透過台中市私立真愛社會福利慈善事業基金會的專業營運，注入活力與創意，提供更多元的服務。

私立真愛社會福利慈善事業基金會董事長李頴彥則說，感謝市府願意提供好的場地與空間，未來將全力投入資源，加強長照服務，讓創意實現。

社會局指出，食樂基地除提供日間照顧及社區送餐服務外，更規畫餐廳及多元複合式空間，由民間單位依在地長者需求與特性，規畫福利服務，提升長者社會參與，促進地方居民交流互動。

長照 台中市

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