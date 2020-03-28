台中大里第一公有市場 變身樂齡食樂基地

亞洲大學附屬醫院開刀房鄭姓護理師今年初完成終身大事，夫妻原訂本月6日至16日到德國、瑞士度蜜月，因新冠肺炎疫情，她堅守崗位而取消蜜月旅行。當時德國、瑞士還非疫區，兩人認賠約5萬元違約金。鄭姓護理師昨天說，很感謝社會挺醫護，不論是店家推醫護人員優惠，或大家說一聲「辛苦了」，都會讓他們覺得很暖心。

2020-03-27 22:43