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公共場所防疫！環保局：內外都要消毒 公廁至少每天一次
新冠肺炎疫情嚴峻，今天多個民間企業與團體聚集在王功福海宮，分別分送居民手工肥皂、次氯酸水以及水煮放牧雞蛋等，瑞麒塑膠公司與澳生威公司也捐贈3600副簡易式護目鏡來增加防疫第一線工作人員的裝備，彰化縣長王惠美感謝民間自主投入防疫工作，到場頒發感謝狀感。
彰化縣芳苑鄉婦女關懷協會今天上午在王功福海宮舉辦第一場「防疫一把皂分送健康分送愛活動」，綠豐生化公司以及御品園蛋品行贊助響應，王惠美說，疫情才要開始，不能掉以輕心，沒有人可以知道什麼時候才會結束，呼籲鄉親搭乘交通運輸工具，一定要戴口罩，並勤洗手，居家可自用漂白水稀釋後消毒。
彰化縣芳苑鄉婦女協會理事長林靜宜表示，疫情期間，協會製作手工皂分給芳苑鄉親，3月29日還有第二場活動在草湖保安宮舉辦，希望藉此增加鄉親對疫情的防範意識。
至於公部門防疫部分，彰化縣府近日也請鄉鎮公所針對戶外公共區域重點區域包括火車、公車、YOUBIKE等交通場站，和電影院、超市、市場、商圈等人潮聚集的民生熱點，學校、民眾洽公機關等地點展開消毒。
環保局指出，公共場所防疫工作須內外兼顧，特別要針對人員經常接觸的表面，如電梯按鈕、手扶梯、地面、健身器材、遊樂設施、桌椅、電話筒等清潔消毒；公共浴廁如水龍頭、廁所門把、馬桶及沖水把，應設置專責人員定期清潔，每天至少消毒一次，如民眾頻繁出入，應提高消毒頻率，落實室內與戶外一齊消毒才能有效建立疫情防護網。
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