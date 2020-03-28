公共場所防疫！環保局：內外都要消毒 公廁至少每天一次

新冠肺炎疫情嚴峻，今天多個民間企業與團體聚集在王功福海宮，分別分送居民手工肥皂、次氯酸水以及水煮放牧雞蛋等，瑞麒塑膠公司與澳生威公司也捐贈3600副簡易式護目鏡來增加防疫第一線工作人員的裝備，彰化縣長王惠美感謝民間自主投入防疫工作，到場頒發感謝狀感。

彰化縣芳苑鄉婦女關懷協會今天上午在王功福海宮舉辦第一場「防疫一把皂分送健康分送愛活動」，綠豐生化公司以及御品園蛋品行贊助響應，王惠美說，疫情才要開始，不能掉以輕心，沒有人可以知道什麼時候才會結束，呼籲鄉親搭乘交通運輸工具，一定要戴口罩，並勤洗手，居家可自用漂白水稀釋後消毒。

彰化縣芳苑鄉婦女協會理事長林靜宜表示，疫情期間，協會製作手工皂分給芳苑鄉親，3月29日還有第二場活動在草湖保安宮舉辦，希望藉此增加鄉親對疫情的防範意識。

至於公部門防疫部分，彰化縣府近日也請鄉鎮公所針對戶外公共區域重點區域包括火車、公車、YOUBIKE等交通場站，和電影院、超市、市場、商圈等人潮聚集的民生熱點，學校、民眾洽公機關等地點展開消毒。